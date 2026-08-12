Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo a ajuns la aproximativ 4.400 de cazuri și peste 2.000 de decese confirmate, iar ritmul de răspândire îi îngrijorează pe experții internaționali. Directorul general alOrganizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat miercuri că actualul focar ar putea depăși epidemia din Africa de Vest din perioada 2014-2016.

„Aceasta este deja a doua cea mai gravă epidemie înregistrată vreodată şi avansează mai rapid decât orice epidemie precedentă. În ritmul actual ea ar putea eclipsa epidemia care a afectat Africa de Vest între 2014 şi 2016", a semnalat Tedros într-o conferinţă de presă, la o săptămână după ce a vizitat RDC pentru a analiza răspunsul în faţa acestei crize.

Epidemia din Africa de Vest la care a făcut referire șeful OMS a provocat aproximativ 28.000 de infectări și circa 11.000 de decese. Cele mai afectate state au fost Guineea, Liberia și Sierra Leone. Tedros a declarat că actualul focar continuă să se extindă înainte ca echipele medicale să poată controla toate lanțurile de transmitere.

„Epidemia are un mare avantaj faţă de noi, este încă mult înaintea noastră şi încercăm să o ajungem din urmă", a explicat Tedros, subliniind că unul din punctele cele mai îngrijorătoare este numărul încă mare de decese în afara centrelor de tratament şi în zonele unde nu au fost identificaţi anterior noi contacţi.

Unul dintre principalele motive de îngrijorare îl reprezintă cazurile care apar în zone în care nu fuseseră identificați anterior contacți ai persoanelor infectate.

„Aceasta ne arată că există lanţuri de transmitere pe care nu le cunoaştem şi până când nu le vom cunoaşte şi nu le vom rupe pe toate, nu vom putea opri epidemia", a mai avertizat directorul general al OMS.

Urmărirea contacților rămâne una dintre principalele priorități în gestionarea epidemiei. OMS urmărește ca toate cazurile suspecte să poată primi îngrijiri și ca rata de identificare a bolnavilor să ajungă la 95%, nivel considerat necesar pentru întreruperea transmiterii. În prezent, procentul este de aproximativ 80%. Tedros a atras atenția și asupra necesarului suplimentar de personal medical.

„De asemenea, trebuie să angajăm şi să instruim trei lucrători sanitari pentru fiecare pacient, adică încă mai multe mii faţă de cei pe care-i avem în prezent", a mai spus Tedros.

OMS urmărește în paralel și dezvoltarea unor vaccinuri împotriva variantei Bundibugyo a virusului Ebola, responsabilă pentru actuala epidemie. Două vaccinuri concepute special împotriva acestei variante se află în faza 1 a studiilor clinice pe oameni și, potrivit lui Tedros, "s-au dovedit a fi sigure". Dezvoltarea lor ar mai putea dura însă câteva luni.

În același timp, studiile realizate pe animale au indicat că vaccinul Ervebo, conceput împotriva variantei Zair a virusului Ebola, ar putea avea efect și împotriva actualului focar.

Varianta Zair este mai cunoscută decât Bundibugyo, după ce a provocat mai multe epidemii în trecut. Pe baza rezultatelor obținute până acum, OMS a recomandat săptămâna trecută ca studiile clinice pe oameni pentru folosirea vaccinului Ervebo în actuala epidemie să înceapă cât mai repede.