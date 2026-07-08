Un nou val de caniculă în Europa. Avertismenul OMS

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că Europa se poate confrunta în perioada următoare cu un nou episod de caniculă, după ce prognozele meteorologice indică temperaturi de până la 43 de grade Celsius în Portugalia și sudul Spaniei. Avertismentul vine la scurt timp după valul de caniculă din luna iunie, asociat cu mii de decese în mai multe state europene.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că Europa ar putea traversa noi săptămâni cu temperaturi periculoase, pe fondul unui val intens de aer cald care se formează deasupra Oceanului Atlantic și care urmează să afecteze mai multe regiuni ale continentului.

Potrivit prognozelor meteorologice, temperaturile vor putea ajunge în următoarele zile până la 43 de grade Celsius în Portugalia și în sudul Spaniei. În același timp, și alte state europene se pregătesc pentru un nou episod de caniculă, relatează The Independent.

Avertismentul este transmis la scurt timp după încheierea valului de căldură din perioada 20-28 iunie 2026, considerat de specialiști cel mai sever înregistrat până acum în Europa și asociat efectelor schimbărilor climatice. Conform datelor prezentate de OMS, aproximativ 3.700 de persoane au murit în Franța, Țările de Jos și Belgia în timpul acelui episod de caniculă. Bilanțul ar putea crește, deoarece autoritățile sanitare continuă analiza datelor privind mortalitatea.

În aceeași perioadă, mai multe state europene au raportat temperaturi record, incendii de vegetație și o presiune puternică asupra sistemelor de sănătate și a serviciilor de urgență.

Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a convocat o reuniune de urgență cu reprezentanții statelor membre și a atras atenția că mai puțin de jumătate dintre țările din regiunea europeană au planuri naționale de acțiune pentru protejarea populației în timpul valurilor de căldură.

Oficialul a declarat că experiența din luna iunie a demonstrat că aceste planuri reduc impactul asupra sănătății și pot salva vieți atunci când sunt aplicate eficient. Totodată, el a afirmat că autoritățile trebuie să învețe din problemele apărute în timpul ultimului episod de caniculă și să dezvolte sisteme medicale mai bine pregătite pentru fenomenele meteorologice extreme.

OMS avertizează că temperaturile foarte ridicate reprezintă un risc major în special pentru persoanele vârstnice, oamenii care locuiesc în centre de îngrijire, pacienții cu boli cronice și vârstnicii care trăiesc singuri sau sunt izolați social.

Organizația recomandă autorităților să consolideze măsurile de prevenție prin sisteme de avertizare timpurie, amenajarea unor spații de răcorire pentru populație și intervenții rapide dedicate persoanelor vulnerabile.

Specialiștii în climatologie arată că Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel mondial, iar frecvența și intensitatea valurilor de căldură au crescut semnificativ în ultimele decenii.

Experții avertizează că, în lipsa unor măsuri de adaptare la schimbările climatice și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, episoadele de căldură extremă vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai severe, cu efecte importante asupra sănătății publice, infrastructurii și economiei.