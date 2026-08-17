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Prognoza meteo, 17 august. Cupolă de foc peste vestul țării, apoi furtuni violente. Cum va fi vremea luni în București

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Prognoza meteo, 17 august. Cupolă de foc peste vestul țării, apoi furtuni violente. Cum va fi vremea luni în Bucureșticanicula / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 17 august. Valul de căldură se intensifică în majoritatea regiunilor, iar vestul țării se va afla sub o veritabilă cupolă de foc, cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Totuși, spre orele nopții, tabloul meteorologic se va schimba radical, fiind așteptate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată.

Prognoza meteo, 17 august. Cupolă de foc peste vestul țării, apoi furtuni violente. Cum va fi vremea luni în București

Ziua de luni aduce vreme deosebit de călduroasă, iar începând cu orele amiezii, termometrele vor indica valori caniculare în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania, precum și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse în regiunile vestice și sud-vestice, amplificând senzația de zăduf. Maxima zilei va urca până la 37 de grade în Câmpia de Vest, în timp ce pe litoral și în Delta Dunării valorile vor fi mult mai plăcute, între 26 și 27 de grade.

Schimbare radicală a vremii din a doua parte a nopții: Vijelii și grindină

Dacă pe parcursul zilei cerul va rămâne mai mult senin, din a doua parte a nopții de luni spre marți, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei. Meteorologii anunță înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale ce vor atinge viteze de 45...55 km/h. Pe arii restrânse se vor forma vijelii și vor exista condiții favorabile pentru căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi de 7...10 l/mp și pot depăși izolat 15...20 l/mp.

Prognoza meteo, vremea

Meteo. Sursa foto: Pixabaymeteo

Cum va fi vremea în București și în restul țării

În Capitală, vremea rămâne deosebit de călduroasă. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a intervalului, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă din București va atinge 33...34 de grade Celsius.

Pe parcursul nopții, minima se va situa în jurul valorilor de 17...18 grade, fiind ceva mai coborâtă în zonele preorășenești, unde se vor înregistra aproximativ 14 grade. La nivel național, minimele nocturne se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în Delta Dunării.

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