O țintă aeriană (dronă) detectată în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina a declanșat, în noaptea de luni spre marți, măsuri de monitorizare și alertare în nordul județului Tulcea, anunță MApN.

Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat obiectul în zona de la nord de Isaccea, iar două aeronave F-18 spaniole au fost trimise pentru supravegherea situației.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost detectată în noaptea de 28 spre 29 septembrie, în timp ce evolua în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Cele două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole se aflau în serviciul de luptă în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită. Avioanele au decolat pentru a monitoriza situația și pentru a verifica evoluția țintei detectate de sistemele radar.

În urma informațiilor primite, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri pentru avertizarea populației din nordul județului Tulcea.

La ora 01.51, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zona vizată. Populația a fost astfel informată în timpul incidentului, în contextul apropierii țintei aeriene de frontiera cu Ucraina.

Alerta aeriană a fost menținută timp de aproximativ 20 de minute, până la ora 02.10, când măsurile de avertizare au fost încheiate.

Ministerul Apărării Naționale precizează că, în urma monitorizării, nu au fost detectate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Incidentul are loc în contextul în care zona de frontieră din nordul județului Tulcea se află în apropierea regiunilor din Ucraina vizate în mod repetat de atacuri aeriene.

Din acest motiv, autoritățile române monitorizează permanent evoluțiile din proximitatea frontierei și pot activa, atunci când situația o impune, procedurile de alertare a populației.

De această dată, autoritățile nu au raportat intrarea vreunui obiect aerian în spațiul național, iar situația a revenit la normal după încetarea alertei, la ora 02.10.