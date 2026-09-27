O nouă alertă aeriană în Tulcea. Populația, îndemnată să se adăpostească

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit duminică seară un mesaj RO-Alert, după ce în zona de graniță cu Ucraina au fost identificate ținte aeriene. ISU Tulcea a avertizat asupra unei posibile incursiuni de drone și au transmis populației să se adăpostească în spații sigure. Mesajul a fost trimis cu câteva minute înainte de ora 20:41.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat că în zona de frontieră cu Ucraina au fost identificate ținte aeriene. În urma acestei situații, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din nordul județului.

Oamenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și, dacă este posibil, să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Cei care nu au acces la astfel de spații trebuie să rămână în locuințe, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Până la momentul transmiterii informațiilor, ISU Tulcea nu înregistrase apeluri la 112 în legătură cu această situație.

Noua alertă vine după incidentul produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când o țintă aeriană a fost detectată în apropierea localității Chilia Veche. Potrivit datelor radar, drona a pătruns în spațiul aerian al României și a fost urmărită timp de câteva minute.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele de supraveghere radar au detectat ținta în zona Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 23:32.

Pentru monitorizarea situației au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită.

În același timp, a fost ridicat în aer și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Datele radar au arătat că ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropierea localității Chilia Veche.

Drona a urmat timp de câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Ulterior, semnalul radar asociat țintei a fost pierdut în zona localității Pardina.

Alerta aeriană emisă în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost ridicată la ora 00:48. Pe durata monitorizării țintei, autoritățile au menținut măsurile de avertizare pentru populația din nordul județului Tulcea.