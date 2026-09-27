Istoria beretei vișinii: Simbolul trupelor speciale spețnaz din Rusia

Istoria unităților de elită ale trupelor de ordine din spațiul sovietic și post-sovietic este strâns legată de un element distinctiv de uniformă numit bereta vișinie. Purtată de membrii unităților de operațiuni speciale, această beretă a devenit de-a lungul deceniilor un simbol al selecției fizice și psihologice extreme, precum și al unei fraternități militare cu reguli deosebit de rigide. Originea acestui simbol își are rădăcinile în structurile speciale formate în perioada Războiului Rece, evoluând ulterior până la Centrul 604 de Operațiuni Speciale din cadrul actualei Gărzi Naționale a Federației Ruse, cunoscută sub numele de Rosgvardia.

La sfârșitul anilor 1970, pe fondul escaladării terorismului internațional, marcat dramatic de atentatul de la Jocurile Olimpice din München din anul 1972, conducerea de la Moscova a decis crearea unor unități specializate în intervenții antiteroriste în interiorul Uniunii Sovietice. În anul 1978, în cadrul Diviziei Dzerjinski sau OMSDON din subordinea Trupelor Interne ale Ministerului de Interne al URSS, s-a format o unitate tactică de elită. Nucleul acesteia l-a constituit Compania a 9-a de Instrucție, cunoscută sub denumirea URSN, din cadrul Batalionului 3 al Regimentului 2. Misiunile principale ale unității vizau neutralizarea luărilor de ostatici, gestionarea revoltelor majore din penitenciare sau orașe, sprijinirea operațiunilor de securitate internă și asigurarea ordinii publice la evenimentele majore, cum a fost Olimpiada de la Moscova din anul 1980.

Printre primele acțiuni notabile ale acestei subunități s-au numărat eliberarea ostaticilor dintr-o școală din orașul Sarapul în anul 1981, când doi militari desertori înarmați au sechestrat o clasă de elevi, precum și intervenția în cazul deturnării unui avion de pasageri pe aeroportul din Ufa în anul 1986, acțiuni desfășurate în strânsă colaborare cu Grupul Alfa al KGB-ului.

Tot în anul 1978 au fost distribuite primele 25 de berete vișinii către unii ofițeri și subofițeri ai unității. Culoarea a fost aleasă strategic pentru a respecta codul cromatic al Trupelor Interne ale Ministerului de Interne, care foloseau culoarea vișinie pentru trese și însemne, spre deosebire de albastrul specific trupelor aeropurtate VDV. La acel moment, șeful instrucției de luptă din Trupele Interne, generalul-locotenent A. Sidorov, a aprobat purtarea beretei doar ca element de paradă la festivități oficiale.

O etapă decisivă a avut loc zece ani mai târziu, în anul 1988, când militarii au primit în mod neoficial un lot de 113 berete confecționate privat din inițiativa tatălui unuia dintre soldați. Aceștia au început să le poarte în mod regulat în timpul instrucției, în pofida reticenței inițiale a eșaloanelor superioare față de abaterile de la uniforma standard.

În aceeași perioadă, comandantul de atunci al companiei, Serghei Lîsiuk, alături de responsabilul cu pregătirea de luptă, Viktor Putilov, au propus crearea unui sistem riguros de examinare. Scopul era ca bereta să nu fie un simplu accesoriu distribuit din oficiu, ci un însemn al calificării înalte, obținut în urma unui test extrem. Sursa de inspirație a reprezentat-o sistemul de selecție al unităților de elită occidentale, precum Beretele Verzi din Statele Unite.

În primii ani, examenele s-au desfășurat neoficial, fiind mascate sub forma unor exerciții de verificare a capacității de luptă, iar abordarea a fost instituționalizată abia în anul 1993, când comandamentul Ministerului de Interne a oficializat statutul testului și al distincției prin ordin de ministru.

Sistemul de selecție pentru obținerea beretei vișinii a rămas unul dintre cele mai dure din mediul militar mondial. La examen pot participa doar militarii care au executat cel puțin un an de serviciu în unitățile speciale, au calificative excelente la toate probele de pregătire de bază și primesc recomandarea scrisă a comandanților direcți. Testarea este structurată în două faze principale, iar prima etapă, cea preliminară, include evaluări fizice și tactice severe, precum Testul Cooper, alergare pe distanțe lungi, tracțiuni și aplicații tactice speciale.

Etapa decisivă se desfășoară pe parcursul unei singure zile și începe cu un marș forțat de peste 10 kilometri pe teren extrem de accidentat, în echipament complet de luptă care cântărește peste 12 kilograme, incluzând vestă antiglonț, cască și armament individual. Pe traseu, instructori care dețin deja bereta aplică o presiune fizică și psihologică intensă prin depășirea unor sectoare cu apă adâncă, târâre prin noroi sub foc de muniție de manevră, simulări de atacuri cu gaze chimice și exerciții fizice suplimentare epuizante, precum flotări sau genuflexiuni improvizate la ordin. Instructorii încearcă totodată să-i determine pe candidați să renunțe voluntar, testându-le rezistența psihică la stres.

Imediat după finalizarea marșului, fără nicio pauză de odihnă, candidatul parcurge o pistă specială de obstacole și trebuie să execute imediat un foc de probă cu pușca automată AK-74 din dotare. Dacă arma s-a blocat din cauza noroiului, a apei sau a manipulării incorecte pe durata marșului, candidatul este descalificat pe loc, indiferent de performanța fizică de până atunci. Urmează faza de asalt și acrobație, ce presupune executarea rapidă a tehnicilor de coborâre pe frânghie de pe clădiri înalte, tragerea în ținte fixe în timp ce candidatul se află în coborâre, precum și demonstrații de acrobație tactică și spargere de plăci.

Faza finală și cea mai temută constă într-o luptă corp la corp continuă de 12 minute, fără întrerupere, împotriva a trei parteneri succesivi, schimbați la fiecare 4 minute. Partenerii sunt doi instructori calificați care nu menajează candidatul și un alt candidat la fel de epuizat. Pentru a promova, candidatul trebuie să rămână conștient, să mențină o gardă activă și să riposteze în mod constant; pasivitatea sau doborârea prin knockout ducând la eliminare.

Rata de promovare a acestui examen este extrem de scăzută, variind de obicei între 5% și 15% dintre participanți. Acreditarea finală este însoțită de un certificat numerotat individual și de dreptul de a purta bereta înclinată spre stânga, spre deosebire de alte berete din spațiul militar sovietic și rus, cum sunt cele ale trupelor aeropurtate sau ale marinei, care se poartă înclinate spre dreapta. Obținerea beretei vișinii nu atrage după sine sporuri salariale, prime financiare sau promovări automate în grad, valoarea sa fiind exclusiv simbolică și morală în interiorul comunității militare.

Pentru menținerea standardelor etice și profesionale au fost create Consiliile Beretelor Vișinii, organisme interne formate din veterani și membri activi care monitorizează comportamentul tuturor posesorilor. Aceste consilii au autoritatea de a retrage definitiv dreptul de purtare al beretei în cazul în care titularul comite abateri disciplinare grave, infracțiuni, acte de lașitate sau fapte care aduc atingere reputației grupului. Astfel, bereta vișinie rămâne nu doar o dovadă a performanței fizice de vârf, ci și un simbol al unui cod de conduită intern deosebit de str