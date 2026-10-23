Republica Moldova. Mii de oameni sunt mobilizați la Tiraspol pentru o așa-numită „Adunare a Poporului”, organizată împotriva politicilor economice ale autorităților de la Chișinău. Manifestația este convocată de Forumul Popular Transnistrean, condus de liderul separatist Vadim Krasnoselski. Presa din regiune a surprins imagini cu persoane transportate organizat cu microbuze, autobuze și troleibuze din Tighina, Grigoriopol și Slobozia.

La Tiraspol a început marșul participanților la așa-numita „Adunare a Poporului”, potrivit publicației Zona de Securitate. Oamenii au început să se adune în apropierea Teatrului Dramatic în jurul orei 11:15. Ulterior, coloana s-a îndreptat spre Piața Suvorov, din centrul orașului, unde este programată manifestația propriu-zisă.

La eveniment participă și reprezentanți ai structurilor neconstituționale din regiune. Printre aceștia se numără Vadim Krasnoselski, așa-numitul prim-ministru Aleksandr Rozenberg și pretinsul vicepremier Vitalii Neagu. Ultimul candidează pentru funcția de lider al regiunii în cadrul scrutinului organizat de administrația separatistă.

Modul în care este reflectată manifestația ridică, de asemenea, semne de întrebare. Presa locală relatează evenimentul prin texte și fotografii, fără transmisiuni video în direct. În plus, camera web de pe site-ul operatorului de telecomunicații IDC, care transmitea imagini din Piața Suvorov, a fost oprită. Celelalte camere din regiune ar fi rămas funcționale, potrivit informațiilor publicate.

Organizatorii susțin că manifestația este îndreptată împotriva măsurilor economice adoptate de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. În declarația publicată de mișcare, administrația de la Tiraspol acuză Chișinăul că ar afecta activitatea întreprinderilor din regiune și ar pune în pericol locurile de muncă și veniturile bugetare.

„Deciziile de blocadă luate în ultimii ani de persoanele de răspundere din Republica Moldova reduc, practic, la zero activitatea economică eficientă a întreprinderilor industriale din regiune. Acestea pun mii de angajați în pericol de a rămâne fără locuri de muncă. Generează ratări de venituri de zeci de milioane de dolari la buget, ceea ce periclitează achitarea salariilor, pensiilor și alocațiilor sociale, limitând totodată programele de dezvoltare a orașelor și raioanelor noastre”, se arată în declarația organizatorilor.

Acuzațiile vin în contextul aplicării unor reguli fiscale și vamale pentru agenții economici din stânga Nistrului. De la 1 septembrie 2026, a intrat în vigoare taxarea cu TVA și accize pentru mai multe categorii de produse destinate regiunii, inclusiv tutun, alcool, caviar, blănuri și metale prețioase.

Calendarul anunțat prevede extinderea listei de produse supuse taxării. De la 1 ianuarie 2027, aceasta urmează să includă produse petroliere, metale comune, minereuri și alte categorii. De la 1 aprilie 2027, măsurile vor viza și gazele naturale și energia electrică, cu excepțiile prevăzute pentru anumite livrări.

Biroul politici de reintegrare respinge acuzațiile administrației de la Tiraspol și consideră că evenimentul urmărește să creeze impresia unei susțineri largi pentru structurile separatiste.

Potrivit instituției, organizatorii încearcă să promoveze narațiunea privind presupusele presiuni economice exercitate de Chișinău și să alimenteze ostilitatea față de autoritățile constituționale. Biroul susține că manifestația ar putea urmări și transmiterea către exterior a imaginii că Republica Moldova nu reușește să gestioneze situația din regiunea transnistreană.

Instituția atrage atenția asupra situației drepturilor și libertăților din regiune, unde activitatea civică independentă este sever limitată.

„Într-o regiune în care libertățile fundamentale sunt suprimate, iar activitatea civică este practic imposibilă. Este evident că astfel de evenimente nu reflectă în niciun fel voința liber exprimată a cetățenilor. Informațiile disponibile din regiune confirmă pe deplin acest lucru”, se arată în declarația Biroului politici de reintegrare.

Autoritățile de la Chișinău le-au cerut locuitorilor să păstreze calmul și să nu se lase influențați de provocări sau manipulări. Totodată, instituția afirmă că sprijinirea cetățenilor de pe malul stâng și apropierea celor două maluri rămân obiective ale politicilor de reintegrare.

Biroul subliniază că oamenii din regiunea transnistreană au aceleași nevoi ca locuitorii de pe malul drept: protecție socială, acces la educație, servicii medicale de calitate, venituri decente și servicii publice eficiente. În opinia instituției, soluțiile trebuie să vină prin politici de reintegrare și proiecte care să apropie cele două maluri, nu prin amplificarea tensiunilor.

Publicația Nokta, citând surse independente din regiune, relatează că manifestația ar fi organizată prin constrângere. Potrivit informațiilor publicate, obiectivul ar fi adunarea a aproximativ 20.000 de persoane.

Printre cei care ar fi mobilizați se numără pensionari, profesori, medici, studenți și elevi de liceu. De asemenea, ar fi vizați angajați ai structurilor de forță locale și muncitori de la mai multe întreprinderi importante din regiune.

Lista menționată de publicație include Uzina Metalurgică și Combinatul de Ciment din Râbnița, combinatul textil „Tirotex” și întreprinderi industriale din Tighina.

Zona de Securitate, care citează informații primite de la cititori, scrie că unii angajați ar fi amenințați cu concedierea dacă refuză să participe. În cazul pensionarilor, presiunile ar include amenințări privind sistarea ajutorului material oferit de Rusia sau chiar suspendarea pensiilor.

Potrivit acelorași relatări, studenții unor instituții de învățământ superior din Tiraspol ar urma să fie scoși în curțile universităților după a doua pereche de cursuri. Acolo le-ar fi distribuite pancarte și texte cu lozinci, iar participanților li s-ar explica modul în care trebuie să se comporte la manifestație. Ulterior, aceștia ar urma să fie îndrumați spre „Adunarea Poporului”.

Aceste informații provin din relatările presei independente și din surse locale citate de publicații. Ele nu au putut fi confirmate independent.

Pentru desfășurarea manifestației, autoritățile de facto de la Tiraspol au impus restricții severe de circulație și parcare în centrul orașului. Totodată, unităților comerciale li s-ar fi cerut să își suspende activitatea până la ora 15:00.