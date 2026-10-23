Lucrările la Autostrada Sibiu – Făgăraș au ajuns la stadii fizice cuprinse între 28,01% și 53,49% pe cele patru tronsoane, iar termenul de finalizare este anul 2028. Pe tronsonul dintre Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus a început montarea ultimului segment metalic al unui pod în arc, a anunțat vineri directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Pe tronsonul 3 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș, între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus, antreprenorul turc Makyol a început montarea ultimului segment metalic al arcului podului construit peste afluentul Ghirloțelul Sec, la kilometrul 37+850.

Podul are o lungime de 164 de metri, o deschidere de 160 de metri și o înălțime de 32 de metri. Structura de rezistență este alcătuită dintr-un arc metalic și tiranți, iar tablierul este metalic, cu secțiune casetată. Potrivit lui Cristian Pistol, stadiul fizic al podului a ajuns la 72%.

După montarea arcului, lucrările vor continua cu dezafectarea turnurilor temporare de susținere, montarea predalelor și executarea plăcii de suprabetonare.

Pe același tronson se construiesc alte două poduri în arc metalic, considerate de complexitate ridicată, din totalul de 34 de structuri prevăzute.

Primul este podul peste pârâul Gârlățel, de la kilometrul 38+300. Acesta are o lungime de 200 de metri și un stadiu fizic de 52%. În prezent, se lucrează la montarea tablierului metalic.

Al doilea este podul peste DJ 107, pe ruta Olteț – Drăguș, și peste pârâul Drăguș, de la kilometrul 48+270. Structura are o lungime de 160 de metri și un stadiu fizic de 54,96%. Aici se execută lucrări la elevații.

Pe șantierul tronsonului 3 sunt mobilizați 558 de muncitori și 182 de utilaje. Stadiul fizic al lucrărilor pe întregul tronson este de 52,23%, potrivit directorului CNAIR.

În paralel, se execută lucrări la structuri, inclusiv cofrarea, armarea și betonarea podurilor, la sistemele pentru scurgerea apelor pluviale și la relocarea utilităților.

Lucrările pe cele patru tronsoane au stadii fizice cuprinse între 28,01% și 53,49%, potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol.

Primul tronson pornește de la Boița, de la Autostrada Sibiu – Pitești, și ajunge la Avrig – Mârșa, până la DJ 105G. Are o lungime de 14,25 kilometri, iar stadiul fizic al lucrărilor este de 28,01%.

Al doilea tronson, între Avrig – Mârșa și Arpașu de Jos, până la DN1, are o lungime de 19,92 kilometri. Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 53,49%, cel mai ridicat dintre cele patru tronsoane.

Tronsonul dintre Arpașu de Jos, la DN1, și Sâmbăta de Sus, la DJ 105B, are o lungime de 17,61 kilometri. Stadiul fizic al lucrărilor este de 52,23%.

Ultimul tronson, între Sâmbăta de Sus și municipiul Făgăraș, are o lungime de 16,27 kilometri. La acesta se adaugă 5,65 kilometri pentru drumul de legătură cu DN1. Stadiul fizic al lucrărilor este de 42,61%.

Potrivit directorului general al CNAIR, toate cele patru tronsoane, cu o lungime totală de 68 de kilometri, trebuie finalizate în anul 2028.

Contractele pentru construirea Autostrăzii Sibiu – Făgăraș (A13) au o valoare însumată de 6,4 miliarde de lei, fără TVA, și sunt finanțate prin Programul Transport.

Autostrada va asigura o legătură rutieră între centrul Transilvaniei, Muntenia și Moldova și este prevăzută să aibă o importanță economică pentru dezvoltarea orașelor Sibiu, Făgăraș și Brașov.