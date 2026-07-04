Lucrările la Autostrada Sibiu–Făgăraș (A13), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, avansează pe toate cele patru loturi. Constructorii lucrează pe întreaga lungime a traseului, de aproximativ 68 de kilometri, unde sunt mobilizați peste 1.600 de muncitori și aproape 850 de utilaje, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol.

Primul tronson, Boița–Avrig, cu o lungime de 14,2 kilometri, a ajuns la un progres fizic de peste 15%. Pe acest sector sunt aproape 600 de muncitori și peste 200 de utilaje. Echipele execută lucrări la structurile viitoarei autostrăzi, dar și la podețe, decopertări și umpluturi.

„Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13): lucrările avansează pe toate cele 4 loturi (68 km)”, a transmis Cristian Pistol.

Tot pe acest lot va fi construit un nod rutier important, care va face legătura între Autostrada Sibiu–Făgăraș (A13), Autostrada Sibiu–Pitești (A1) și DN7, în zona Boița.

Pe tronsonul Avrig–Arpașu de Jos, cu o lungime de aproape 20 de kilometri, lucrările se apropie de 40%. Constructorii intervin la terasamente, consolidarea terenului și realizarea platformei autostrăzii. În paralel sunt ridicate podurile și pasajele prevăzute pe traseu.

Cel mai avansat sector este Arpașu de Jos–Sâmbăta de Sus, unde stadiul lucrărilor a ajuns la 41%. Peste 500 de muncitori lucrează pe acest lot, care include 27 de structuri. Printre acestea se află și un pod complex, cu o lungime de 820 de metri.

Pe ultimul tronson, Sâmbăta de Sus–Făgăraș, progresul depășește 25%. Proiectul include și construirea unui drum de legătură cu DN1, de 5,6 kilometri. În prezent se lucrează la structuri, montarea grinzilor prefabricate și realizarea elementelor necesare viitoarei autostrăzi.

„Lucrările la această nouă autostradă, importantă pentru dezvoltarea României, trebuie finalizate în anul 2028”, a arătat șeful CNAIR.

Contractul pentru Autostrada Sibiu–Făgăraș are o valoare de 6,4 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat prin Programul Transport 2021-2027 și este derulat de constructorul turc Makyol.