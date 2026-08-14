Conor Kennedy, fiul secretarului american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a fost inclus de autoritățile ruse pe lista persoanelor căutate la nivel internațional, după ce a luptat de partea Ucrainei în primele luni ale războiului, potrivit The Independent.

Un tribunal din Moscova a dispus arestarea în lipsă a lui Conor Kennedy, acuzându-l că a acționat ca mercenar în armata ucraineană. Decizia instanței ruse vine la aproximativ patru ani după ce Kennedy, în vârstă de 32 de ani, a dezvăluit public că s-a alăturat Legiunii Internaționale a Ucrainei, formațiune în care au luptat voluntari străini împotriva trupelor ruse.

Conor Kennedy, al treilea copil al lui Robert F. Kennedy Jr. și strănepotul fostului președinte american John F. Kennedy, a povestit în 2022 că a decis să meargă în Ucraina pentru a sprijini armata ucraineană după invazia declanșată de Vladimir Putin, potrivit sursei.

Potrivit unei postări de pe Instagram, Kennedy nu avea experiență militară înainte de a se alătura voluntarilor internaționali. El a spus că a fost profund impresionat de situația din Ucraina și că a vrut să ajute.

Kennedy a relatat că s-a prezentat la ambasada Ucrainei pentru a se înrola și că a încercat să păstreze secretă plecarea sa, astfel încât familia și prietenii să nu își facă griji și pentru a nu beneficia de un tratament diferit datorită numelui său.

„Mi-a plăcut să fiu soldat, mai mult decât mă așteptam”, a scris Kennedy, descriind experiența ca fiind înfricoșătoare, dar considerând că riscurile asumate au meritat.

El a afirmat, de asemenea, că războiul din Ucraina va contribui la „modelarea soartei democrației în acest secol” și a îndemnat alte persoane să sprijine Ucraina.

Potrivit agenției ruse de stat TASS, tribunalul din Moscova a autorizat arestarea în lipsă a lui Conor Kennedy, într-un dosar în care acesta este acuzat că a acționat ca mercenar pentru armata ucraineană.

În cazul în care ar ajunge în fața unei instanțe ruse și ar fi condamnat, Kennedy riscă o pedeapsă cuprinsă între șapte și zece ani de închisoare. În prezent, el nu se află în custodia autorităților ruse, iar punerea în aplicare a unei eventuale condamnări pare puțin probabilă.

Cazul lui Conor Kennedy nu este singular. Potrivit TASS, instanțele ruse au luat decizii similare împotriva mai multor voluntari străini care au luptat pentru Ucraina, inclusiv cetățeni din SUA, Marea Britanie, Suedia, Columbia și Georgia.

Printre persoanele vizate se află și cetățeanul american Ingram Asbill Tracy James, în vârstă de 37 de ani, precum și britanicul Shorney Joseph Richard Ryan, care ar fi servit ca operator de drone.

Arestarea în lipsă a fiului unui oficial de rang înalt din administrația Donald Trump poate căpăta și o dimensiune diplomatică, în condițiile în care Robert F. Kennedy Jr. ocupă funcția de secretar al Sănătății în guvernul american.

Decizia instanței ruse îl vizează pe Conor Kennedy pentru implicarea sa în conflictul din Ucraina, însă cazul poate atrage atenția și prin legătura sa directă cu un membru important al administrației de la Washington.