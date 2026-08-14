Rusia, acuzată că ascunde urmele condițiilor din detenție

Prizonierii ucraineni care urmează să fie eliberați în urma schimburilor cu Rusia ar fi supuși, înainte de repatriere, unui regim alimentar menit să le îmbunătățească rapid starea fizică. Acuzația a fost lansată de Andrii Pasternak, șeful Centrului Unificat de Coordonare a Căutării și Eliberării Prizonierilor de Război, potrivit Ukrinform. Potrivit oficialului ucrainean, practica ar avea scopul de a crea impresia că prizonierii sunt tratați corespunzător pe durata captivității, deși starea lor fizică ar fi fost mult mai precară înainte de pregătirea pentru schimb.

Andrii Pasternak susține că autoritățile ruse ar avea spații speciale în care sunt transferați prizonierii ucraineni selectați pentru schimburile de prizonieri.

Înainte de repatriere, aceștia ar primi hrană într-un mod care să le permită să își recapete rapid din greutate și să pară într-o stare fizică mai bună. Informațiile ar proveni de la militari ucraineni eliberați și de la civili care s-au întors din captivitate, potrivit oficialului.

Pasternak afirmă că persoanele implicate în negocierile pentru schimburi ar cunoaște această practică.

„Toți cei implicați în negocierile privind schimbul știu că inamicul, știind pe cine va elibera, iar acest lucru se referă și la civili, îi aduce la o stare fizică normală”, a declarat Pasternak.

Reprezentantul ucrainean susține că alimentația oferită înaintea schimbului ar ascunde starea în care s-ar afla prizonierii după perioade îndelungate de captivitate.

Pasternak a descris practica drept o formă de umilire și tortură. El susține că unii dintre prizonierii ucraineni nu ar primi suficientă hrană în timpul detenției, iar regimul alimentar s-ar schimba înainte de eliberare.

Oficialul ucrainean afirmă că diferențele dintre starea fizică a prizonierilor eliberați de Rusia și cea a militarilor ruși predați de Ucraina ar fi vizibile.

„Toți ai noștri sunt foarte, foarte slabi. Doar câțiva se află, mai mult sau mai puțin, într-o stare fizică normală. În schimb, prizonierii lor de război, pe care îi predăm în cadrul schimbului, sunt cu toții într-adevăr bine hrăniți”, a declarat acesta.

Pasternak a mai spus că partea ucraineană ridică în mod repetat problema condițiilor de detenție în timpul negocierilor privind schimburile de prizonieri.

Potrivit acestuia, Ucraina are un program de alimentație destinat prizonierilor de război și permite accesul organizațiilor internaționale pentru verificarea locurilor de detenție.

Oficialul ucrainean a menționat Comitetul Internațional al Crucii Roșii și Organizația Națiunilor Unite, despre care susține că verifică în mod constant condițiile în care sunt ținuți prizonierii și respectarea normelor dreptului internațional umanitar.