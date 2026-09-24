Fostul producător de la Hollywood Harvey Weinstein a fost condamnat miercuri, la New York, la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală comisă în 2006 asupra unei foste asistente de producție. Sentința vine după ani de procese, rejudecări și anularea condamnării pronunțate inițial în acest caz, relatează focus.de.

Procurorul statului New York din Manhattan solicitase în luna iunie o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru faptele de care era acuzat Weinstein. Pedeapsa maximă prevăzută în acest caz era de 25 de ani.

Noua condamnare este pronunțată la aproape un deceniu după apariția mișcării #MeToo, fenomen care s-a extins la nivel mondial după izbucnirea scandalului în care a fost implicat fostul producător. Harvey Weinstein, fondatorul studiourilor Miramax și în vârstă de 74 de ani, a fost acuzat la New York în 2018. Doi ani mai târziu, în 2020, acesta a primit o pedeapsă de 23 de ani de închisoare.

Condamnarea privea agresiunea asupra fostei asistente de producție Miriam Haley, pe care ar fi obligat-o să întrețină relații sexuale orale în 2006, dar și acuzațiile de viol formulate de actrița Jessica Mann pentru fapte din 2013.

Situația juridică a fostului producător s-a schimbat în 2024, când o curte de apel a anulat verdictul pronunțat în urmă cu patru ani, invocând motive procedurale. Au urmat alte două procese, iar în iunie 2025 Harvey Weinstein a fost găsit din nou vinovat pentru agresiunea sexuală împotriva lui Miriam Haley.

Înainte de pronunțarea noii sentințe, fostul producător, care se deplasează într-un scaun cu rotile din cauza problemelor de sănătate, i-a cerut judecătorului Curtis Farber clemență.

„Nu sunt un om violent, arătaţi puţină milă”, a pledat fostul producător înainte de aflarea pedepsei.

Harvey Weinstein a adresat apoi și scuze persoanelor pe care spune că le-a rănit.

„Îmi cer scuze sincere tuturor celor cărora le-am făcut rău”, a adăugat el.

Miriam Haley a vorbit, la rândul său, în fața instanței despre efectele pe care agresiunea le-a avut asupra vieții sale. Ea a declarat că ispășește „o pedeapsă pe viaţă” din cauza traumelor provocate de agresiunea sexuală. Weinstein continuă să respingă acuzațiile formulate împotriva sa și susține că relațiile sexuale au fost consimțite.

La procesul din iunie 2025, fostul producător al filmelor „Pulp Fiction” și „Shakespeare in Love” a fost găsit vinovat din nou pentru faptele care o privesc pe Miriam Haley.

În schimb, acesta a fost achitat în cazul unei presupuse agresiuni sexuale similare asupra modelului polonez Kaja Sokola, faptă despre care acuzarea susținea că ar fi avut loc în același an.

Jurații nu au reușit să ajungă la o decizie în privința acuzațiilor formulate de Jessica Mann. În cadrul unui al treilea proces, desfășurat în mai 2026, juriul a rămas divizat în privința acestor fapte.

Parchetul a renunțat ulterior la urmărirea penală, decizia fiind luată de comun acord cu Mann.

Harvey Weinstein are și o condamnare separată în California. O Curte de Apel a dispus în luna iunie reevaluarea pedepsei de 16 ani de închisoare pe care fostul producător o execută pentru violul modelului și actriței Evgeniya Chernyshova, faptă comisă la Los Angeles în 2013. Instanța a menținut însă verdictul de vinovăție în acest dosar.

Ținând cont de vârsta fostului producător și de pedepsele primite în cele două dosare, indiferent dacă acestea vor fi executate simultan sau consecutiv, Weinstein ar putea rămâne în închisoare pentru restul vieții.

Scandalul care avea să-l transforme pe Harvey Weinstein într-una dintre figurile centrale ale mișcării #MeToo a izbucnit în octombrie 2017. După ani de zvonuri privind presupusa folosire a influenței sale pentru agresarea sexuală a unor femei tinere, anchetele publicate de The New York Times și The New Yorker au scos la iveală amploarea acuzațiilor.

Dezvăluirile au contribuit ulterior la extinderea mișcării #MeToo la nivel global, în timp ce numeroase victime ale violenței sexuale au început să vorbească public despre experiențele lor.