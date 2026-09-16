Căsătoriile forțate, sancționate cu închisoarea. Pedeapsa maximă ajunge la șapte ani

Parlamentul a adoptat miercuri, 16 septembrie, proiectul de lege care introduce sancțiuni penale pentru căsătoriile și conviețuirile forțate. În cazul faptelor care îi vizează pe tinerii cu vârsta sub 16 ani, pedeapsa poate ajunge la șapte ani de închisoare, iar noile prevederi vor putea fi aplicate după promulgarea legii de către președinte.

Căsătoriile și conviețuirile impuse fără consimțământ vor fi pedepsite penal, după ce proiectul care modifică legislația în acest domeniu a trecut de Parlament. Pedepsele prevăzute diferă în funcție de vârsta persoanei asupra căreia este comisă fapta și pot ajunge până la șapte ani de închisoare.

Proiectul a fost co-inițiat de Diana Buzoianu, iar după votul din Parlament urmează procedura de promulgare.

Diana Buzoianu a vorbit despre adoptarea proiectului și despre situațiile în care persoane, inclusiv minori, sunt constrânse să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare acesteia.

„Nicio fată și niciun băiat nu pot fi proprietatea familiei și nu pot fi constrânși la o căsătorie pe care nu o vor. Ceea ce am votat astăzi în Parlament este, practic, că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege. Am inițiat acest proiect pentru că prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei. Niciun stat nu poate să întoarcă ochii de la un astfel de fenomen infracțional. Astăzi, am transmis un mesaj fiecărei victime a căsătoriilor forțate, și anume că statul român o vede și se luptă pentru drepturile ei”, a declarat Diana Buzoianu.

Pedepsele stabilite prin proiect sunt diferite în funcție de vârsta persoanelor implicate. Atunci când fapta este comisă asupra unui tânăr cu vârsta sub 16 ani, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la doi la șapte ani.

În situațiile în care persoana implicată are peste 16 ani, pedeapsa este închisoarea de la unu la cinci ani. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, persoanele găsite vinovate pot fi private și de anumite drepturi.

Sancțiunile pot fi majorate dacă victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul celui care comite fapta.

Pedepsele pot crește și atunci când făptuitorul are asupra sa o armă, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal care poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

Proiectul a fost adoptat în Parlament cu 180 de voturi „pentru”. Împotriva sa au votat 61 de parlamentari, în timp ce 15 aleși s-au abținut, iar un parlamentar nu a votat.

Odată cu trecerea proiectului prin Parlament, procedura legislativă continuă cu trimiterea legii la promulgare.

Sancțiunile prevăzute pentru căsătoriile și conviețuirile forțate vor intra în vigoare după promulgarea legii de către președintele României.