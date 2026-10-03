Dorința personală a liderului laburist Andy Burnham de a aduce Marea Britanie înapoi în Uniunea Europeană după viitoarele alegeri se bucură de susținerea a aproape jumătate dintre alegători. Datele reies dintr-un cercetare sociologică de amploare realizată de Messina Group (TMG). Totuși, anumiți miniștri din cabinet manifestă rețineri în privat și cer prudență, de teama reaprinderii tensiunilor și diviziunilor sociale provocate de Brexit, informează news.ro.

Conform cercetării, o renegociere a acordului cu UE și propunerea unui nou referendum de readerare ar putea aduce Partidului Laburist o creștere de până la șapte puncte procentuale în preferințele de vot. În privința mecanismului de decizie, aproape o treime dintre participanții la sondaj consideră că este obligatorie organizarea unui nou scrutin popular. Pe de altă parte, peste 16% dintre alegători cred că un mandat obținut la alegerile generale ar fi suficient, iar un procent similar susține că hotărârea poate fi luată direct de către Parlament.

Rezultatele obținute întăresc poziția consilierilor din Downing Street care își doresc ca Partidul Laburist să își asume oficial, la următoarele alegeri, promisiunea renegocierii reîntoarcerii în UE. De altfel, premierul a declarat anterior că își dorește să vadă realizat acest obiectiv în timpul vieții sale.

În primul său discurs susținut marți din postura de lider al partidului, în cadrul conferinței laburiste, Andy Burnham a anunțat lansarea unei analize complexe referitoare la opțiunile privind viitorul relațiilor dintre Marea Britanie și Europa. Ulterior, acesta a punctat explicit că printre scenariile luate în calcul trebuie să se numere și reintegrarea completă.

O parte dintre parlamentarii laburiști privesc cu scepticism această inițiativă. Deputații din circumscripțiile care au votat covârșitor pentru ieșirea din UE avertizează că o simplă sondare a opiniei publice pe această temă implică riscuri politice majore și ar putea motiva electoral formațiunea de extremă dreaptă Reform.

Aproximativ două treimi dintre membrii actualului cabinet reprezintă zone care au susținut Brexit-ul în 2016 și au promis anterior că vor respecta acel vot. Printre aceștia se numără Andy Burnham, prim-secretara Louise Haigh, ministrul de Finanțe John Healey și ministrul de Externe Ed Miliband. Cu toate acestea, ultimele studii indică o schimbare vizibilă a percepției publice în ultimii ani.

Înainte de discursul liderului laburist, mai mulți miniștri au formulat rezerve în mod public. Lucy Powell, vicepreședinta partidului, a subliniat că, deși există spațiu de îmbunătățire pe zona de apărare și securitate, o depășire a planului inițial de resetare a relațiilor moștenit de la Keir Starmer nu este nici posibilă și nici de dorit.

Strategia din Downing Street urmărește să direcționeze criticile către politicienii care au făcut promisiuni nerealiste legate de Brexit, evitând incriminarea cetățenilor care au votat pentru ieșirea din UE. Cu toate acestea, reorientarea treptată a poziției oficiale a Guvernului continuă să genereze îngrijorări în rândul echipei de consilieri a lui Andy Burnham.