Eșecul usturător suferit de naționala României la Varșovia, scor 0-6 în fața Poloniei, a stârnit un val de critici dure în fotbalul românesc. Unul dintre cele mai vehemente discursuri i-a aparținut fostului internațional Cornel Dinu, care s-a arătat extrem de nemulțumit de evoluția fundașului Radu Drăgușin.

Seara de coșmar pentru stoperul Fiorentinei s-a încheiat rapid, în minutul 22 al partidei. Drăgușin a fost eliminat direct de arbitrul Urs Schnyder după un fault în careu asupra lui Robert Lewandowski, comis din postura de ultim apărător. Pe lângă cartonașul roșu, centralul a dictat penalty pentru gazde, lovitură transformată fără probleme de polonezi. În urma acestei sancțiuni, internaționalul român riscă să fie suspendat pentru următoarele două meciuri de acasă ale naționalei, cele cu Suedia și Polonia.

Analizând prestația primei reprezentative, Cornel Dinu a punctat că faza în care a fost implicat Drăgușin a schimbat complet dinamica jocului. Fostul mare dinamovist a remarcat un plus de organizare la începutul meciului, dar consideră că erorile de poziționare ale fundașului au fost fatale.

„Am văzut o așezare mai apropiată de ce înseamnă perceptele așezării normale. Posturile trebuie să fie respirate, să acopere toată suprafața terenului. Să se strângă sau să se desfacă pentru a ataca. Am fost mai apropiați până la poziționarea lui Drăgușin la faultul de la penalty. A fost o împingere. Poate a fost o decizie exagerată, dar decisivă e poziționarea lui Drăgușin. A redevenit jucătorul cu Suedia, când orice pasă găsea adversar liber. Este o decizie apropiată și de eliminare și de penalty. Este greșeala acestui jucător care aleargă pe călcâie”, a declarat Cornel Dinu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Cornel Dinu nu s-a oprit aici și a criticat în termeni ironici modul în care se deplasează pe teren fundașul central, respingând statutul de vedetă sau de jucător cu cotă mare pe piața transferurilor.

„El când aleargă seamănă cartofi. Este bun la recoltă prin zona Miercurea Ciuc, pe acolo. Nu-mi mai scoateţi ochii: milionar şi jucător de valoare, când el, săracul, abia se mişcă pe teren. Aleargă pe călcâi. Săditor de cartofi”, a adăugat fostul internațional.

Pentru tricolorii pregătiți de selecționer urmează confruntarea din etapa a patra a grupelor din Nations League. România va întâlni reprezentativa Suediei pe Arena Națională din București, pe 5 octombrie, începând cu ora 21:45. Meciul va fi televizat de Antena 1 și transmis în format liveTEXT pe GSP.ro.