Selecționerul României, Gheorghe Hagi, și-a asumat, vineri seară, responsabilitatea pentru înfrângerea cu 0-6 în fața Poloniei, la Varșovia, în Liga Națiunilor. Hagi a spus că planul pregătit pentru partida cu Polonia a funcționat până la pauză, dar că echipa a intrat prea încrezătoare în repriza a doua și nu a reușit să reacționeze după primele goluri primite.

„Lucrurile au mers bine până la pauză. La vestiare am discutat cum să facem bine repriza a doua, să lucrăm bine defensiv, mai vertical în faţă, dar imediat s-a rupt totul. Am intrat poate prea încrezători. În zece minute s-au înscris goluri şi totul s-a dărâmat. Un rezultat dur, ne doare”, a declarat Gheorghe Hagi.

Selecționerul a spus că România trebuie să meargă mai departe și să se concentreze asupra următorului meci.

„În fotbal totul merge înainte, trebuie să o luăm de la capăt. Să strângem rândurile. După asta vor exista evaluări. E o înfrângere care ne doare”, a afirmat Hagi.

Întrebat despre posibilitatea unei demisii, Gheorghe Hagi a spus că nu dorește să discute despre acest subiect imediat după înfrângerea de la Varșovia: „Nu are rost să vorbim despre aceste lucruri. Durerea este prea mare. Ne gândim numai la meciul cu Suedia, nu există alte gânduri”.

Hagi și-a asumat responsabilitatea pentru modul în care a fost pregătită partida și pentru reacția echipei după pauză.

„Eu sunt antrenorul principal, eu sunt de vină, în primul rând. Tactic, eu am făcut lucrurile. Ca echipă nu am reacţionat bine. Ne trebuia energie multă, nu am putut să o facem. Am intrat moi de la vestiare”, a spus el.

Selecționerul a făcut referire și la rezultatele recente ale naționalei: „Echipa nu reacţionează, când iei patru goluri acasă şi şase în deplasare e clar că principalul vinovat sunt eu”.

Gheorghe Hagi a spus că știa că România urma să întâlnească adversari puternici în grupă și a recunoscut că strategia privind lotul trebuie analizată.

„Ştiam că avem echipe foarte bune în grupă, am crezut acest lucru. Acum e de reflectat dacă am făcut bine, poate lotul trebuia să fie mai strâns”, a declarat selecționerul.

Hagi a explicat că strategia pe care a folosit-o în vară nu a dat același rezultat în această perioadă: „Acest schimb mi-a mers în vară, acum s-a dovedit că e un eşec. Eu sunt de vină, eu am făcut această planificare şi mi-o asum”.

Hagi a afirmat că, în ciuda rezultatului de la Varșovia, trebuie să se concentreze imediat asupra următorului meci al României: „Vreau, nu vreau mâine trebuie să mă trezesc optimist, e meciul cu Suedia şi trebuie să aducem o victorie”.

Hagi a spus că regretă rezultatul și că trebuie să învețe din ceea ce s-a întâmplat, dar a apreciat că situația ar fi putut fi diferită dacă România ar fi rămas în efectiv complet: „Îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, dar trebuie să învăţ din această lecţie. Cred că dacă rămâneam în 11 jucători arătam bine, planul era bun”.