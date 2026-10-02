Partida dintre Irlanda și Austria, disputată joi în Liga Națiunilor, s-a încheiat la egalitate, 2-2, după ce jocul de pe stadionul Aviva din Dublin a fost întrerupt pentru scurt timp în urma unui protest anti-Israel.

Mai multe mingi de tenis pe care erau inscripționate „steaguri palestiniene” au fost aruncate pe teren din spatele celor două porți.

Incidentul s-a produs în minutul 20, când Irlanda conducea cu 1-0. Arbitrul a oprit partida, iar jucătorii au fost trimiși pentru scurt timp la o pauză de hidratare. Meciul a fost reluat după puțin mai mult de două minute, iar partida a continuat ulterior fără alte întreruperi majore.

Un alt moment tensionat a avut loc în prima repriză, când un bărbat înfășurat într-un „steag palestinian” a încercat să pătrundă pe teren. Acesta a fost oprit și îndepărtat de stewarzi.

Protestul a avut legătură cu apelurile adresate echipei naționale a Irlandei de a boicota meciurile cu echipa din Israel, în contextul războiului antiterorist declanșat de măcelul făcut de teroriștii palestinieni din Hamas și alte grupări pe 7 octombrie 2023.

Irlanda, care are un istoric complicat al relației cu Germania nazistă, se numără azi printre criticii europeni cei mai vocali ai încercării Israelului de a-i elimina pe teroriștii vinovați de atrocitățile comise în 2023, iar manifestații pe această temă au avut loc încă din februarie, după tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor.

Înaintea meciului de joi, Irlanda întâlnise Israelul duminică, într-o partidă disputată în Ungaria și câștigată cu 3-0. Portarul Gavin Bazunu s-a retras din lot înaintea acelui joc. Potrivit relatării Reuters, jucătorii irlandezi au organizat două voturi sâmbătă, iar majoritatea a decis ca partida să fie disputată.

La pauza meciului cu Austria, campania „Stop the Game” a transmis că protestul anti-Israel s-a încheiat. Organizatorii l-au descris drept un gest „simbolic, deliberat limitat”, despre care au afirmat că a fost făcut în semn de solidaritate cu Bazunu și cu palestinienii din Fâșia Gaza, controlată de gruparea teroristă Hamas, susținută de dictatura islamistă din Iran.

În ceea ce privește partida, Irlanda și Austria au încheiat cu scorul de 2-2, într-un meci în care protestul din tribune a atras atenția în prima parte a jocului, fără ca acesta să fie întrerupt din nou după reluarea partidei.