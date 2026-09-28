Wrestler mort la doar 40 de ani, la o zi după un meci

Wrestlerul Benjamin Satterley, care a participat ca „Pac” în All Elite Wrestling, a murit la vârsta de 40 de ani, a anunțat compania duminică seară, citată de New York Post.

Benjamin Satterley a avut ultimul său meci la evenimentul pay-per-view All Out împotriva campionului național AEW, Andrade, la NOW Arena din Chicago, sâmbătă seară.

„Benjamin Satterley a definit excelența, ca un soț și prieten iubit al numeroșilor săi oameni dragi, + prin cunoștințele sale despre wrestling, abilități, atletism fără precedent, profesionalism, consecvență + dăruire față de sportul pe care l-a iubit și pentru care a călătorit prin lume”, a scris președintele AEW, Tony Khan, pe X. „Fie ca Ben să se odihnească în pace.”

Satterley, care făcea parte din facțiunea Death Riders de la sfârșitul anului 2025, a pierdut meciul și a primit o strângere de mână de la Andrade în ring ulterior. El a apărut mai târziu în acea seară, implicându-se în confruntarea principală dintre liderul Death Riders, Jon Moxley, și campionul mondial AEW, Will Ospreay.

Nu a fost precizată cauza decesului.

„All Elite Wrestling anunță cu tristețe trecerea în neființă a lui Benjamin Satterley, alias Pac”, a anunțat organizația într-un comunicat. „Născut în Newcastle upon Tyne, Anglia, Satterley și-a început cariera de wrestling în 2004 și a continuat să performeze pentru organizații de wrestling din întreaga lume, captivând fanii cu mișcări inovatoare de înaltă performanță și abilități incredibile în ring.

„Pac a semnat cu All Elite Wrestling în 2019 și a ținut mai multe campionate AEW și a concurat în unele dintre cele mai memorabile meciuri din istoria AEW. Transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor lui Satterley.”

Satterley, o combinație perfectă de atletism extraordinar și forță, a jucat și în WWE ca Neville între 2012 și 2018. A fost prezentat pentru perspicacitatea sa de înaltă performanță ca „Omul pe care gravitația l-a uitat”, cunoscut pentru splash-ul său caracteristic Black Arrow, în formă de tirbușon.

S-a alăturat AEW în 2019, după aproximativ un an petrecut pe terenul independent după eliberarea sa din WWE. Satterley a făcut inițial parte din facțiunea Death Triangle alături de Rey Fenix ​​și Penta, înainte de a ajunge la Death Riders.

În AEW, a practicat un stil de luptă mai intens, folosindu-și adesea atacul frontal Brutalizer pentru a-și învinge adversarii. Starul britanic a fost primul campion AEW All-Atlantic și de două ori campion AEW Trios.

În WWE, a fost de două ori campion WWE Cruiserweight, campion NXT și de două ori campion NXT Tag Team.

AEW a deplâns recent moartea lui Andy „The Butcher” Williams la vârsta de 48 de ani, pe 9 septembrie, după ce fostul său luptător s-a prăbușit și s-a lovit la cap în timpul unui meci pentru o promovare independentă în Pittsburgh.