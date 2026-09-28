Președintele american Donald Trump a confirmat că urma să ia cina duminică seară cu Dario Amodei, directorul general al companiei Anthropic, într-un moment în care la Washington se intensifică dezbaterea privind ritmul dezvoltării inteligenței artificiale (AI) și necesitatea unor noi măsuri de siguranță, dezvoltării AI și a avertizat că o reglementare suplimentară ar putea permite Chinei să reducă avantajul tehnologic al Statelor Unite, potrivit Reuters.

Întâlnirea, confirmată de Trump într-un interviu acordat Fox News în timp ce participa la Presidents Cup, în Illinois, are loc după ce Amodei și alți lideri din industria AI au cerut măsuri suplimentare pentru controlul sistemelor tot mai capabile.

Discuția este relevantă pentru politica americană privind inteligența artificială, în condițiile în care administrația Trump pune accent pe menținerea supremației tehnologice a SUA în competiția cu Beijingul.

Trump a declarat că Statele Unite sunt în prezent înaintea Chinei în domeniul inteligenței artificiale și că nu vede un motiv pentru ca Washingtonul să încetinească ritmul dezvoltării.

„Suntem cu aproximativ un an și jumătate înaintea Chinei. Conducem și construim centre de date în valoare de trilioane de dolari. Și de ce am renunța la acest avantaj?”, a spus Trump pentru Fox News, potrivit Reuters.

Președintele american a recunoscut că Amodei este preocupat de posibilitatea ca dezvoltarea prea rapidă a inteligenței artificiale să amplifice anumite riscuri. Trump a menținut însă poziția potrivit căreia păstrarea avantajului tehnologic față de China este prioritară.

În ultimele săptămâni, Trump a respins în mod repetat apelurile pentru noi restricții federale asupra dezvoltării AI. Pe 22 septembrie, la Adunarea Generală a ONU, el a susținut din nou accelerarea sectorului și a afirmat că autoritățile americane dispun deja de instrumente pentru a interveni atunci când este necesar.

Dario Amodei s-a numărat printre liderii din industria tehnologică care au avertizat asupra riscurilor asociate dezvoltării accelerate a sistemelor AI de frontieră.

CEO-ul Anthropic a susținut că dezvoltarea acestor tehnologii ar trebui să fie însoțită de mecanisme independente de evaluare și monitorizare. Într-o propunere prezentată anterior, Amodei a pledat pentru implicarea unor evaluatori externi care să poată verifica practicile de siguranță ale companiilor, să raporteze incidentele și să evalueze atât modelele finalizate, cât și procesele prin care acestea sunt dezvoltate.

Poziția sa se înscrie într-o dezbatere mai largă din industria AI. Companii și lideri precum OpenAI au susținut, de asemenea, necesitatea unor standarde tehnice și a unor mecanisme coordonate de raportare a incidentelor pentru sistemele AI avansate.

În aceeași zi, cofondatorul Microsoft Bill Gates a cerut ca măsurile de siguranță pentru inteligența artificială să depășească autoreglementarea industriei.

Într-un interviu difuzat de NBC în emisiunea „Meet the Press”, Gates a spus că autoritățile și politicienii trebuie să participe la stabilirea regulilor privind garanțiile și monitorizarea sistemelor AI.

„Aveți nevoie ca forțele de ordine și politicienii să intre în discuție despre cum arată garanțiile și monitorizarea. Iar acestea trebuie să fie obligatorii”, a declarat Gates.

Gates a susținut, de asemenea, că inteligența artificială este suficient de puternică pentru a putea contribui la evenimente cu consecințe extrem de grave. El a argumentat că existența unor mecanisme de siguranță nu ar trebui privită ca un obstacol major pentru dezvoltarea industriei.

Disputa privind reglementarea s-a amplificat după mai multe teste de securitate în care agenți AI au demonstrat capacități neașteptate, inclusiv acțiuni de natură cibernetică în medii controlate.

Aceste incidente au alimentat apelurile pentru evaluări independente și pentru reguli mai clare privind dezvoltarea sistemelor AI de frontieră. În același timp, administrația Trump susține că legislația existentă poate fi folosită împotriva actorilor care utilizează tehnologia în scopuri ilegale.

Procurorul general al SUA, Todd Blanche, a declarat duminică pentru Fox News că nu consideră necesare, în acest moment, noi legi privind inteligența artificială, argumentând că autoritățile federale dispun deja de instrumentele juridice necesare pentru a urmări eventualii infractori.

Cina dintre Donald Trump și Dario Amodei are loc, astfel, într-un context în care administrația americană pune accent pe accelerarea dezvoltării AI, în timp ce o parte dintre liderii industriei solicită mecanisme suplimentare de siguranță și supraveghere.

Trump consideră că limitarea ritmului de dezvoltare ar putea afecta poziția Statelor Unite în competiția tehnologică cu China. Amodei și alți cercetători și executivi din domeniu atrag atenția asupra riscurilor care pot apărea dacă dezvoltarea capacităților AI avansează mai repede decât mecanismele de evaluare și control.

Întâlnirea dintre președintele american și CEO-ul Anthropic oferă astfel un nou punct de contact între cele două abordări, într-o perioadă în care politica SUA privind inteligența artificială este încă în plină definire.