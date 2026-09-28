Mii de protestatari au blocat duminică, 27 septembrie, Garvaghy Road din Portadown, Irlanda de Nord, pentru a împiedica un marș al Ordinului Portocaliu (Orange Order) să treacă prin zona predominant catolică și naționalistă, potrivit agenției RTE.

Manifestația a avut loc după ce instanțele din Belfast au permis, în urma unei serii de contestații juridice, desfășurarea procesiunii pentru prima dată după aproape trei decenii.

Marșul era programat să înceapă la ora 8:00 și să se încheie până la 9:30, însă drumul a fost blocat de protestatari, iar procesiunea nu a putut avansa conform planului.

Aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat în zonă, în timp ce poliția nord-irlandeză a desfășurat un dispozitiv important de securitate.

Garvaghy Road este una dintre cele mai sensibile zone din istoria conflictului nord-irlandez. Marșurile Ordinului Portocaliu prin această zonă au provocat confruntări și tensiuni în anii 1990, iar traseul a fost interzis în 1998, în perioada în care Acordul din Vinerea Mare contribuia la încheierea principalelor violențe din timpul „The Troubles”.

În acest an, situația s-a schimbat după ce o decizie anterioară privind interzicerea paradei a fost anulată în instanță din cauza unor probleme de procedură. Comisia pentru Parade a aprobat ulterior o procesiune restrânsă, cu 35 de membri ai Ordinului Portocaliu. Participanții urmau să parcurgă în liniște porțiunea controversată, fără formații muzicale sau susținători.

Decizia a fost contestată în mai multe rânduri. După o hotărâre inițială care a blocat temporar marșul, Curtea de Apel a intervenit, iar un nou demers juridic a fost respins în primele ore ale zilei de duminică. Astfel, autorizația pentru procesiune a rămas în vigoare.

Înaintea orei stabilite pentru marș, mii de persoane s-au adunat pe Garvaghy Road. Poliția i-a avertizat pe cei care participau la blocarea traseului că ar putea fi arestați.

În zonă au fost mobilizate vehicule ale PSNI, iar polițiștii au monitorizat situația pentru a preveni izbucnirea unor confruntări. Potrivit relatărilor locale, au fost folosite și artificii înainte de ora programată pentru începerea procesiunii.

Members of the Orange Order turned back after being met by police when they began their walk on Sunday evening. A stand-off continues with thousands of protesters on the Garvaghy Road. pic.twitter.com/qVC5RywNq6 — The Irish News (@irish_news) September 27, 2026

Printre protestatari s-au aflat lideri ai Sinn Féin, inclusiv prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, și președinta partidului, Mary Lou McDonald. O'Neill a cerut intervenția secretarului de stat britanic pentru Irlanda de Nord și a pus sub semnul întrebării decizia de a permite din nou marșul pe acest traseu.

Situația a determinat apeluri la calm atât din partea autorităților britanice, cât și a celor irlandeze. Premierul britanic Andy Burnham a declarat că au fost obținute progrese importante în Irlanda de Nord și că acestea nu trebuie pierdute.

La rândul său, șeful Poliției din Irlanda de Nord, Jon Boutcher, a cerut persoanelor care au influență asupra comunităților să încurajeze respectarea legii. El a precizat că operațiunea poliției a contribuit până atunci la evitarea violențelor și că forțele de ordine continuau să documenteze eventualele infracțiuni.

Guvernul irlandez a transmis, de asemenea, că este „foarte preocupat” de situație și a subliniat importanța evitării revenirii la diviziunile trecutului și a protejării progreselor obținute prin Acordul din Vinerea Mare.

Disputa de la Portadown are o încărcătură simbolică majoră deoarece traseul Garvaghy Road a devenit în anii 1990 unul dintre punctele centrale ale conflictului dintre comunitățile unioniste și naționaliste.

Ordinul Portocaliu reprezintă o organizație protestantă și unionistă care susține menținerea Irlandei de Nord în Regatul Unit. În schimb, o mare parte dintre locuitorii din zona Garvaghy Road sunt catolici și naționaliști, favorabili unei eventuale unificări a insulei Irlanda.

Revenirea marșului pe traseul interzis din 1998 a readus în prim-plan o dispută care a rămas nerezolvată timp de aproape trei decenii. Deși procesiunea aprobată pentru 27 septembrie a fost limitată la 35 de persoane, confruntarea dintre dreptul la protest, libertatea de întrunire și sensibilitățile comunitare a transformat din nou Portadown într-un punct de tensiune.