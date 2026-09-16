Cinci bărbați acuzați de implicare în violențele izbucnite marți, 15 septembrie, la protestul din Piața Victoriei vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Printre cei reținuți se află și bărbatul acuzat că a instigat public, printr-un mesaj postat pe TikTok, la participarea violentă la manifestație.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri că cei cinci au fost identificați și reținuți în cursul nopții. Bărbații au vârste cuprinse între 33 și 51 de ani și sunt cercetați pentru infracțiuni precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și instigare publică.

„La data de 15 septembrie, în Piața Victoriei, a avut loc un protest al crescătorilor de animale, care la scurt timp a degenerat în violențe mai ample exercitate la adresa forțelor de ordine și bunurilor din dotarea acestora”, a declarat Diana Călinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit procurorilor, cu o zi înaintea protestului, un bărbat de 36 de ani din București a publicat pe TikTok un mesaj prin care îndemna oamenii să participe la manifestație într-un mod violent.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru instigare publică, înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Ulterior, pe fondul violențelor produse la protest, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

În urma cercetărilor, anchetatorii au identificat cinci bărbați, între care și persoana indicată drept autor al mesajului de instigare. Toți au dobândit calitatea de inculpați și au fost reținuți.

Procurorii urmează să ceară miercuri arestarea preventivă a celor cinci pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta vizează și violențele produse în timpul manifestației. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, 10 jandarmi au fost răniți, iar unii dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Au fost distruse sau avariate mai multe bunuri, între care o autospecială a Jandarmeriei, garduri de siguranță și bunuri aparținând STB. Jandarmeria anunțase, după protest, că 47 de persoane fuseseră conduse la secțiile de poliție pentru fapte antisociale și că patru dintre cei 10 jandarmi răniți fuseseră transportați la spital.

„Protestatarii sunt acuzați că au atacat forțele de ordine cu țevi metalice, bâte și diverse obiecte aruncate asupra acestora, respectiv borduri, sticle sau garduri metalice”, a mai declarat reprezentantul Parchetului.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul acuzat că a publicat mesajul de instigare este Ciprian Pamfile. Acesta este cunoscut pentru participarea la manifestații în sprijinul lui Călin Georgescu și a fost identificat de forțele de ordine în timpul protestului din Piața Victoriei. Pamfile a fost scos din mulțime și dus la audieri.

Ancheta privind violențele continuă, iar autoritățile au anunțat că analizează imaginile realizate în timpul manifestației și pe cele din spațiul public pentru identificarea altor persoane implicate.

În legătură cu incidentele din Piața Victoriei a mai fost reținut un protestatar. Acesta este cercetat separat, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.