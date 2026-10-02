Sport

Manchester City riscă excluderea din Premier League. Ce urmează după verdictul din dosarul financiar

Manchester City riscă excluderea din Premier League. Ce urmează după verdictul din dosarul financiarManchester City. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Manchester City a anunţat vineri că a contestat decizia comisiei independente desemnate de Premier League, care a găsit clubul vinovat de încălcări grave ale regulamentelor financiare în perioada 2009-2018. Apelul a fost depus joi seară, înainte de expirarea termenului-limită, iar gruparea engleză respinge acuzaţiile şi susţine că verdictul conţine erori importante, potrivit Reuters.

Clubul a reacţionat după decizia comisiei independente şi şi-a susţinut din nou poziţia în dosar.

„Clubul este nevinovat în privinţa acuzaţiilor formulate de Premier League şi există un ansamblu vast de dovezi incontestabile care îi susţin poziţia în această chestiune", a indicat într-un comunicat vicecampioana Angliei, deţinută de un fond din Emiratele Arabe Unite, precizând că apelul a fost depus joi seară, cu o zi înainte de expirarea termenului-limită.

Manchester City respinge acuzaţiile privind veniturile şi costurile

Manchester City este acuzat, printre altele, că ar fi majorat artificial veniturile şi ar fi diminuat valoarea costurilor cu peste 900 de milioane de lire sterline, echivalentul a peste un miliard de euro.

Clubul contestă însă aceste acuzaţii şi afirmă că decizia comisiei independente conţine „erori manifeste şi substanţiale de drept, de principiu şi de fapt".

Clubul riscă inclusiv pierderea unor titluri

Sancţiunea urmează să fie anunţată la o dată care nu a fost încă stabilită.

În scenariul cel mai grav, Manchester City ar putea pierde mai multe titluri şi ar putea fi exclus din campionat. Clubul din nordul Angliei este deţinut de şeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, membru al familiei regale din Emiratele Arabe Unite.

De la preluarea de către investitorii din Emirate, Manchester City a câştigat opt titluri în Premier League şi Liga Campionilor în 2023.

Premier League

Premier League. Sursa foto: X

Federaţia Engleză de Fotbal a reacţionat

Federaţia Engleză de Fotbal a avut vineri prima reacţie în acest caz.

FA a afirmat că încălcările reglementărilor financiare de către Manchester City au avut „consecinţe majore asupra integrităţii" fotbalului.

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