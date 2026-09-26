Manchester City ar putea ajunge să se confrunte și cu solicitări de despăgubiri din partea unor cluburi din Premier League, după informațiile potrivit cărora gruparea a fost găsită vinovată pentru 114 dintre cele 115 acuzații privind regulile financiare. Mai multe echipe au apelat deja la avocați pentru a analiza eventuale acțiuni, însă acestea nu pot începe înainte de încheierea definitivă a procedurii.

Cazul Manchester City ar putea deschide un nou front juridic în Premier League, după ce mai multe cluburi au început să analizeze posibilitatea de a cere despăgubiri pentru pierderile pe care susțin că le-ar fi suferit. Potrivit The Athletic, mai multe grupări din campionatul englez au apelat la avocați pentru a stabili dacă pot iniția acțiuni prin care să solicite compensații.

Argumentele ar putea viza prejudicii sportive și financiare, inclusiv pierderea unor premii, contracte comerciale sau a șansei de calificare în Liga Campionilor.

Unele dintre rivalele lui Manchester City și-au păstrat deja dreptul de a solicita despăgubiri în cazul unui verdict nefavorabil clubului de pe Etihad.

Informațiile apărute în presa britanică arată că o eventuală acțiune în justiție ar putea fi inițiată doar după încheierea completă a cazului și a procedurilor de apel.

Un precedent este cazul Burnley-Everton. În luna iunie, Everton a fost obligat să plătească 35,1 milioane de lire sterline, aproximativ 40 de milioane de euro, după încălcarea regulilor financiare în sezonul 2021-2022.

Cluburile interesate ar putea invoca inclusiv pierderea unor venituri asociate participării în Liga Campionilor sau a unor contracte de sponsorizare.

Deși au apărut informații potrivit cărora Manchester City a fost găsită vinovată pentru 114 dintre cele 115 acuzații, procedura nu s-a încheiat.

Nu a fost stabilită încă o sancțiune, iar clubul este așteptat să facă apel. Manchester City a transmis vineri că poziția sa nu s-a schimbat.

„Procedura Premier League este încă în curs, existând elemente importante care trebuie finalizate şi care fac obiectul unei confidenţialităţi stricte. În acest sens, poziţia clubului Manchester City FC rămâne în conformitate cu comunicatul emis de club în februarie 2023. Clubul a respectat cu sârguinţă procedura legală timp de opt ani, plecând de la premisa că membrii conducerii Premier League vor acţiona ca un organism de reglementare independent, imparţial şi echitabil, ferit de orice influenţă partizană”, a continuat acesta.

Manchester City a negat constant acuzațiile care i-au fost aduse.

Potrivit informațiilor publicate vineri de The Athletic, Manchester City ar fi fost găsită vinovată în 114 dintre cele 115 capete de acuzare privind încălcarea regulilor financiare ale Premier League.

Acuzațiile au vizat, între altele, informațiile financiare furnizate de club, plățile către jucători și antrenori, precum și respectarea regulilor privind Fair Play-ul Financiar și profitabilitatea.

Manchester City a contestat în permanență acuzațiile.

Sancțiunea nu a fost încă decisă. Regulamentul Premier League permite măsuri care pot merge de la avertismente și amenzi până la deduceri de puncte sau excluderea din competiție.

Eventualele solicitări de despăgubiri ar urma să fie legate de pierderile pe care alte cluburi consideră că le-au suferit în perioada analizată.

Acestea ar putea include premiile în bani, veniturile comerciale și avantajele financiare asociate calificării în Liga Campionilor.

Unele cluburi au făcut deja demersuri pentru a-și conserva dreptul de a cere daune, însă până în prezent nu a fost depusă public nicio solicitare de despăgubire.

Orice astfel de acțiune va depinde însă de rezultatul definitiv al procedurii și de eventualul apel formulat de Manchester City.