Cristian Chivu și Inter Milano și-au început campania din Liga Campionilor marți seară, împotriva lui Real Madrid. Deși echipa a pierdut cu 2-1 pe Santiago Bernabéu, au existat totuși numeroase semne încurajatoare pentru meciurile care urmează.

Campioana Italiei își îndreaptă acum atenția către al doilea meci din competiție, o partidă pe teren propriu, pe San Siro, contra lui Club Brugge. Cele mai recente ponturi de pariuri sportive o vor indica probabil pe Inter drept favorită, iar mulți s-ar putea uita dincolo de etapele individuale și s-ar putea gândi la un parcurs lung în competiție.

Verificând cele mai noi cote afișate de casele de pariuri, fanii își pot forma o imagine reală despre șansele lui Chivu de a duce Inter spre primul titlu în Liga Campionilor din sezonul 2009/10, când fostul apărător a ridicat trofeul ca jucător. Drumul nu este simplu, dar nerazzurrii vor avea sentimentul că au șanse bune de reușită.

Obiectivul imediat al lui Chivu va fi clasarea în primele opt locuri ale fazei de ligă. Acest lucru ar transforma Inter în cap de serie în competiție și i-ar oferi un traseu potențial mai ușor către finală, dar cel mai important este că echipa nu ar mai fi nevoită să joace în play-off-ul fazei eliminatorii din februarie, ceea ce i-ar menține pe jucători mai proaspeți la momentul optimilor de finală, în martie.

Tragerea la sorți a fost relativ blândă cu Inter și, deși Real Madrid a fost un adversar dificil, urmează meciuri care pot fi câștigate împotriva lui Brugge, Șahtior Donețk, Feyenoord, Stuttgart și Slovan. Totuși, victoriile împotriva lui Borussia Dortmund și Liverpool vor fi și ele necesare dacă italienii vor să se califice automat în faza eliminatorie.

Deși Inter este considerată o candidată la clasarea în primele opt, casele de pariuri cred că va fi la limită pentru Chivu. Madrid, PSG, Arsenal, Barcelona și Bayern Munchen sunt văzute ca sigure pentru un loc în primele opt, în timp ce nici Liverpool nici Manchester City nu ar trebui să întâmpine mari dificultăți. Inter este cotată în prezent la 3.00 și se va lupta cu echipe precum Manchester United, Atlético Madrid, Aston Villa și Napoli pentru ceea ce ar putea fi un singur loc.

Multe se pot întâmpla între startul Ligii Campionilor și finala din iunie 2027, lucruri care pot schimba ierarhia favoritelor, de la accidentări ale jucătorilor importanți până la înfrângeri surprinzătoare în faza grupelor. Este o competiție imprevizibilă, dar, în acest moment, o a patra Cupă a Campionilor Europeni pentru Inter pare improbabilă.

Deși Chivu are la dispoziție jucători de calitate, precum Nicolò Barella și Lautaro Martínez, clubul italian are doar o cotă de 34,00 pentru câștigarea trofeului. PSG rămâne favorită pentru a câștiga competiția al treilea an consecutiv, în timp ce Bayern Munchen, Barcelona și Arsenal sunt așteptate să provoace din nou campioana en-titre.

Eliminarea echipei în play-offul fazei eliminatorii în sezonul 2025/26 este probabil un factor-cheie în spatele cotelor mai mari ale lui Inter în comparație cu alte formații. Însă nici acum doi ani nu se așteptau prea mulți ca nerazzurrii să ajungă în finală, iar Chivu va încerca să surprindă favoritele așa cum a făcut-o Simone Inzaghi în 2024/25.