Cum îți dai seama că pisica are dureri. Semnele ușor de ignorat

Pisica aflată în suferință nu manifestă întotdeauna durerea prin mieunat sau reacții evidente, iar schimbările discrete de comportament pot fi printre primele indicii că există o problemă de sănătate, potrivit MSD Vet Manual. Retragerea, scăderea poftei de mâncare, mișcările mai lente, modificarea poziției de odihnă sau refuzul de a fi atinsă sunt printre semnele descrise de ghidurile veterinare.

Identificarea acestor modificări este importantă pentru că pisicile tind să ascundă durerea. În cazul durerii cronice, simptomele pot fi deosebit de subtile, iar uneori singurul indiciu este faptul că animalul nu se mai comportă așa cum o face în mod obișnuit.

Unul dintre cele mai importante semne este retragerea socială. O pisică obișnuită să interacționeze cu familia poate deveni mai puțin interesată de oameni sau de alte animale, poate evita mângâierile și poate prefera să stea singură.

De asemenea, animalul se poate ascunde mai mult decât de obicei, inclusiv în locuri în care nu obișnuia să doarmă. International Cat Care menționează somnul prelungit sau schimbarea locului de odihnă printre manifestările care pot apărea în cazul durerii.

Unele pisici devin, dimpotrivă, mai iritabile sau agresive. Pot șuiera, mârâi ori încerca să muște atunci când sunt atinse sau ridicate, mai ales dacă manipularea afectează zona dureroasă. Durerea și disconfortul sunt recunoscute în medicina veterinară drept posibile cauze ale agresivității asociate atingerii.

Modificările de mobilitate sunt un alt indiciu important. Animalul poate începe să meargă mai încet sau rigid, să șchiopăteze ori să evite anumite mișcări.

Un semn ușor de trecut cu vederea este ezitarea înainte de a sări pe mobilă, pe pervaz sau în alte locuri pe care pisica le folosea frecvent. Poate evita și urcatul sau coborâtul scărilor. Aceste schimbări sunt menționate în ghidurile dedicate durerii acute și cronice la pisici.

Poziția corpului poate oferi, de asemenea, indicii. O pisică sănătoasă se poate odihni relaxată, în timp ce una care are dureri poate sta într-o poziție mai rigidă, ghemuită sau cu corpul tensionat. Uneori îi este dificil să găsească o poziție confortabilă pentru somn.

Scăderea apetitului poate apărea atunci când o pisică are dureri, însă refuzul hranei poate avea numeroase alte cauze și nu trebuie interpretat automat ca dovadă a unei anumite afecțiuni. Unele animale devin mai pretențioase, mănâncă mai puțin sau se apropie de bol, dar renunță să mănânce.

Și comportamentul legat de toaletă se poate modifica. Durerea poate fi asociată cu urinarea sau defecarea în afara litierei, precum și cu dificultăți la defecare. Astfel de schimbări necesită atenție, deoarece pot avea cauze medicale diferite.

O altă modificare este scăderea activității de toaletare. Pisica se poate îngriji mai puțin, iar blana poate deveni ternă, neîngrijită sau încâlcită. Uneori apare și comportamentul opus: animalul linge sau mușcă în mod repetat o anumită zonă.

Durerea poate fi observată și la nivelul feței. Printre modificările descrise se numără ochii îngustați, urechile orientate mai în spate, botul tensionat și mustățile poziționate diferit față de starea obișnuită. Aceste elemente sunt utilizate și în instrumentele veterinare de evaluare a durerii la pisici.

Totuși, un singur semn nu este suficient pentru a stabili că animalul are dureri. Veterinarii evaluează comportamentul în ansamblu, istoricul pisicii și modificările față de comportamentul ei normal.

Orice schimbare persistentă sau evidentă a comportamentului merită discutată cu medicul veterinar, în special atunci când este însoțită de refuzul hranei, dificultăți de deplasare, modificări ale eliminării, agresivitate la atingere sau o stare generală neobișnuită.

Este important ca proprietarii să nu administreze pisicii medicamente pentru oameni fără recomandarea medicului veterinar. Unele medicamente disponibile fără rețetă pentru oameni pot fi toxice pentru animale și pot provoca inclusiv intoxicații severe.