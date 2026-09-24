Un copil de 12 ani din Simeria este vizat de cercetări după ce ar fi asmuțit un câine de vânătoare asupra unei pisici. Animalul a suferit leziuni grave în urma atacului și, ulterior, a trebuit să fie eutanasiat, arată IPJ Hunedoara. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul și cine răspunde potrivit legii.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din Hunedoara au început cercetările după ce au aflat despre incidentul produs în localitatea Simeria.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în data de 18 septembrie 2026, un copil în vârstă de 12 ani, aflat pe raza localităţii Simeria, ar fi asmuţit un câine de vânătoare asupra unei pisici. În urma atacului, felina ar fi suferit leziuni grave, care au dus ulterior la eutanasierea animalului. Potrivit verificărilor efectuate, câinele implicat în incident se pare că ar aparţine unor vecini ai minorului”, a transmis IPJ Hunedoara.

Anchetatorii verifică împrejurările în care s-a produs atacul și urmează să stabilească toate elementele necesare pentru clarificarea situației.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință”, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și a răspunderii prevăzute de lege.

În iulie, o tânără de 21 de ani din localitatea Carașova, județul Caraș-Severin, era reținută după ce și-ar fi ucis câinele din gospodărie. Cadavrul animalului nu fusese găsit până la acel moment. Polițiștii au deschis un dosar penal și au făcut cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs fapta, potrivit IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor Caraș-Severin, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, au reținut-o pe tânăra de 21 de ani, după ce aceasta ar fi schingiuit câinele din propria gospodărie.

”Ieri, 06.07.2026, poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor Caraş-Severin, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, au reţinut o femeie de 21 de ani, din Caraşova, după ce, la începutul acestei luni, ar fi schingiut un câine din gospodăria proprie. La domiciliul acesteia, tânăra ar fi legat un lanţ de fier în jurul gâtului animalului şi, folosindu-se de o scară, ar fi tras în repetate rânduri de lanţ, cu scopul de a-l sugruma”, a transmis IPJ Caraş - Severin.