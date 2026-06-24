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Copil de 2 ani, în stare gravă după ce a fost mușcat de câinii unor rude. Cazul, în atenția polițiștilor din Capitală

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Copil de 2 ani, în stare gravă după ce a fost mușcat de câinii unor rude. Cazul, în atenția polițiștilor din CapitalăCâine Amstaff. Sursa foto iStock
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Din cuprinsul articolului

Un copil în vârstă de 2 ani și 4 luni a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost mușcat de mai mulți câini aflați în curtea unor rude din București. Incidentul s-a produs miercuri, în jurul prânzului, în timpul unei vizite pe care micuțul o făcea împreună cu mama sa, potrivit Poliției.

Copil de doi ani, mușcat de câinii unor rude

Potrivit polițiștilor, apelul la numărul de urgență 112 a fost făcut de mamă, care a anunțat că fiul său a suferit mai multe răni în urma atacului.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 23, dar și un echipaj medical.

„Din primele verificări a rezultat că, în timp ce se afla în vizită, împreună cu mama sa, la rude, minorul ar fi suferit leziuni specifice unei mușcături de câine, în curtea imobilului. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat victimei primul ajutor, ulterior minorul fiind transportat la o unitate spitalicească pentru investigații și îngrijiri de specialitate”, transmite Poliția Capitalei.

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ambulanta / sursa foto: dreamstime.com

Oamenii legii au deschis o anchetă

Copilul a fost preluat de medici și transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și în ce condiții a avut loc atacul.

În urmă cu o lună, un copil în vârstă de aproape patru ani și-a pierdut viața după ce a fost sfâșiat de câine de talie mare, într-o localitate din județul Buzău. Tragedia s-a petrecut în satul Limpeziș.

Potrivit informațiilor apărute la acel moment, copilul ar fi intrat într-o curte unde se afla un câine ciobănesc. Localnicii au relatat că au auzit țipete, iar când au ajuns la fața locului l-au găsit grav rănit. La locul incidentului au ajuns echipaje medicale, polițiști și reprezentanți ai Poliției Animalelor. În ciuda manevrelor de resuscitare, copilul nu a mai putut fi salvat.

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