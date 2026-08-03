Metrorex ar putea reduce numărul de trenuri aflate în circulație, pe fondul presiunilor generate de criza energetică. Primele vizate de această măsură ar putea fi garniturile IVA, cele mai vechi trenuri din rețea și, totodată, cele cu cel mai ridicat consum de energie. În prezent, Metrorex este considerat cel mai mare consumator de energie din București și unul dintre cei mai importanți consumatori la nivel național.

Una dintre variantele analizate ar fi reducerea frecvenței trenurilor IVA, care circulă exclusiv pe Magistrala 4. În prezent, pe această linie sunt utilizate șase garnituri, dintre care cinci sunt în exploatare, iar una este păstrată ca rezervă.

Aceste trenuri au o vechime de peste 40 de ani și necesită un consum ridicat de energie. În același timp, mutarea unor garnituri moderne de pe alte magistrale ar putea crea întârzieri pe liniile cu trafic mai intens.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, consideră că reducerea numărului de trenuri poate contribui la scăderea consumului de energie, însă măsura ar trebui aplicată în intervalele cu cerere mai redusă.

„Metrorex este cel mai mare consumator de energie din București, iar ideea de reducere a numărului de trenuri nu este rea. Dar economia trebuie făcută seară. Dacă se face la prânz, nu se schimbă cu nimic datele problemei.

Ca atare, regândirea consumului de energie trebuie aplicată seara, începând cu ora 19 și până la miezul nopții. La acele ore, ar putea crește timpul de așteptare. În loc să vină trenul la 5 minute, vine la 20 de minute, ceea ce este un timp de așteptare acceptabil”, a declarat acesta.

Deși Metrorex a achitat un avans pentru 13 trenuri Alstom Metropolis produse în Brazilia, acestea nu transportă încă pasageri. Noile garnituri au ajuns în București încă din aprilie 2024, însă procesul de testare nu a fost finalizat.

Potrivit liderului sindical Marian Artimon, întârzierea introducerii în circulație a noilor trenuri Alstom face ca Metrorex să folosească în continuare garniturile IVA, deși acestea implică un consum ridicat de energie și costuri mai mari de întreținere.

„Trenurile Alstom au venit în București începând cu aprilie 2024. Cu toate acestea, ele nu circulă. Nu înțelegem unde este problema lor. Încă se fac teste cu ele, dar nu se face rodajul de 10 mii de kilometri. Avem nevoie foarte mult de noi garnituri. De exemplu, pe Magistrala 4 încă se merge cu bătrânele IVA, care nu se știe cât vor mai funcționa.

Dacă ar intra în circulație noile trenuri de la Alstom, acestea vor fi introduse pe Magistrala 5 Drumul Taberei. De pe M5 s-ar reloca actualele Bombardier pe M2, și astfel s-ar circula mai bine pe linia Pipera, care este cea mai circulată și unde se creează cea mai mare aglomerație”, a arătat acesta, potrivit Gândul.

Metrorex și Alstom au semnat contractul pentru cele 13 trenuri în anul 2020, iar livrarea acestora era programată să înceapă în vara lui 2022. Valoarea contractului depășește 100 de milioane de euro.

Trenurile Alstom sunt construite din oțel inoxidabil, au o lungime de 114 metri și o lățime de 3 metri. Fiecare garnitură este formată din șase vagoane, poate transporta până la 1.200 de pasageri, dispune de 216 locuri și include zone speciale destinate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, toate trenurile sunt echipate cu instalații de aer condiționat.