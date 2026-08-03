Carlos Alcaraz a urcat din nou pe locul al doilea în clasamentul mondial ATP publicat luni, deși nu a disputat niciun meci în ultima săptămână. În circuitul feminin, liderul mondial Aryna Sabalenka și-a exprimat sprijinul pentru noua politică a WTA privind testarea genetică a jucătoarelor care vor să evolueze în competițiile feminine.

Spaniolul a revenit pe poziția secundă a ierarhiei mondiale după ce germanului Alexander Zverev i-au fost retrase mai devreme punctele obținute anul trecut la turneul Masters 1000 din Canada, ca urmare a schimbării calendarului competiției.

Alcaraz a ajuns la 8.160 de puncte, cu 40 mai multe decât Zverev, care a coborât pe locul al treilea, cu 8.120 de puncte.

Liderul clasamentului rămâne italianul Jannik Sinner, care are 13.450 de puncte și un avans de peste 5.000 de puncte față de principalul urmăritor.

Carlos Alcaraz nu a mai evoluat într-un meci oficial din luna aprilie, după accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte în timpul turneului de la Barcelona.

Din cauza acestei probleme medicale, spaniolul a ratat turneele de la Madrid, Roma, Roland Garros și Wimbledon.

Campion la US Open în 2025, Alcaraz este așteptat să revină pe teren la turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, programat între 13 și 23 august, ultimul mare test înaintea Grand Slam-ului de la New York.

Tânărul spaniol Rafael Jodar, în vârstă de 19 ani, a înregistrat cea mai spectaculoasă ascensiune, după ce a urcat nouă poziții și ocupă acum locul 15 mondial, cea mai bună clasare din carieră.

În Top 10, Daniil Medvedev a urcat pe locul șase, Alex de Minaur a coborât pe șapte, Flavio Cobolli a avansat pe poziția a opta, iar Taylor Fritz a urcat pe locul nouă. Ben Shelton a ieșit din Top 8 și ocupă acum poziția a zecea.

Cel mai bine clasat român rămâne Cezar Crețu, care a urcat trei locuri și se află pe poziția a 260-a, cu 211 puncte.

Liderul clasamentului mondial feminin și-a exprimat susținerea față de noua politică de eligibilitate adoptată de WTA, care prevede efectuarea unui test genetic unic pentru toate jucătoarele care doresc să participe în circuitul feminin.

Înaintea turneului WTA 1000 de la Toronto, Sabalenka a explicat că măsura este importantă pentru păstrarea echității competiției.

„Cred că este foarte important să păstrăm corectitudinea în circuitul nostru. Din punct de vedere biologic, bărbații sunt mult mai puternici decât femeile, așa că nu cred că ar fi corect ca o femeie să concureze împotriva unui bărbat biologic. Să păstrăm lucrurile așa”, a afirmat ea.

Noua politică introduce o verificare genetică unică pentru stabilirea eligibilității sportivelor în competițiile feminine, pe fondul dezbaterilor privind participarea sportivilor transgender în sportul de performanță.

Belarusa participă în această săptămână la turneul WTA 1000 de la Toronto, primul său concurs după eliminarea din optimile de finală ale turneului de la Wimbledon.

Sportiva a declarat că a profitat de pauza de o lună pentru a se reface atât din punct de vedere fizic, cât și mental și pentru a reveni la elementele care i-au adus succes pe suprafața hard.

„Am speranțe uriașe. Am încercat câteva lucruri pe zgură și iarbă, dar nu au funcționat așa cum mă așteptam. Acum ne-am întors la lucrurile de bază și sper cu adevărat că acest lucru va da din nou rezultate pe hard”, a mai spus sportiva.

Sabalenka a vorbit și despre vacanța petrecută în Mykonos după Wimbledon, pe care o consideră esențială pentru recuperare.

„Am suferit mult în timpul sezonului de vară, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Pauza era absolut necesară. După vacanță m-am simțit mult mai bine și abia așteptam să revin pe teren.”

Liderul mondial va debuta marți la turneul de la Toronto împotriva japonezei Moyuka Uchijima.