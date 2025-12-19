Carlos Alcaraz a respins cinci antrenori după despărțirea de Ferrero

Carlos Alcaraz se află în căutarea unui nou antrenor după despărțirea de Juan Carlos Ferrero. Potrivit surselor apropiate jucătorului, tânărul star spaniol ar fi refuzat deja cinci oferte de colaborare cu antrenori, semnalând că încă nu a găsit persoana potrivită pentru a-l ghida în următoarea etapă a carierei sale, informează Express.

Carlos Alcaraz a șocat comunitatea tenisului în extrasezon, punând capăt colaborării de șapte ani cu Juan Carlos Ferrero. În cei șapte ani împreună, Alcaraz a strâns 24 de trofee, inclusiv șase turnee de Mare Șlem, dar despărțirea a venit brusc, fără semne prealabile.

Potrivit informațiilor apărute, Alcaraz ar fi refuzat cel puțin cinci posibili antrenori care ar fi urmat să-i ia locul lui Ferrero. Cei doi spanioli au confirmat miercuri despărțirea.

Se pare că tânărul număr 1 mondial nu este dispus să aducă un nou antrenor principal: cel puțin cinci propuneri de antrenori au fost refuzate, iar Alcaraz va continua alături de Samuel Lopez, care va prelua responsabilități-cheie la următorul Australian Open.

Inițial, se credea că Alcaraz va căuta un partener principal care să lucreze alături de Lopez, dar decizia de a nu-l înlocui pe Ferrero arată o abordare diferită a carierei sale, campionul spaniol pare hotărât să-și croiască singur drumul spre noi titluri.

Conform lui Angel Garcia Muniz de la El Partidazo de COPE, Samuel Lopez va prelua rolul de antrenor principal al lui Carlos Alcaraz pentru sezonul 2026, după ce jucătorul de șase ori campion de Grand Slam a decis să nu caute un nou mentor.

„Peste cinci antrenori și-au manifestat disponibilitatea de a-l pregăti pe @carlosalcaraz, însă decizia finală este ca Samuel Lopez să fie principalul său antrenor pentru acest sezon. Sunt foarte încântat, pentru că este un om și un antrenor remarcabil. Restul echipei, cu excepția lui Ferrero, rămâne neschimbată”, a transmis Muniz pe Twitter.

Lopez, care a activat anterior la Academia de Tenis Ferrero, îl asistă pe Alcaraz în pregătirea pentru noul sezon chiar la baza fostului număr 1 mondial. În trecut, Lopez l-a antrenat pe Ferrero în perioada sa de activitate profesională și a colaborat cu jucători precum Pablo Carreño Busta și Nicolas Almagro.

Deși a fost oficial integrat în echipa lui Alcaraz la sfârșitul anului trecut, Lopez l-a însoțit pe liderul mondial la mai multe turnee, în momentele în care Ferrero nu a putut fi prezent.

López a fost alături de Alcaraz la turneele de la Rotterdam, Monte Carlo, Queen's, Cincinnati și Tokyo, iar la alte competiții a colaborat cu Ferrero în box. Ferrero și Lopez au câștigat, de asemenea, premiul ATP pentru Antrenorul Anului săptămâna trecută, vot acordat de ceilalți antrenori.

Ferrero mai câștigase această distincție în 2022 și a devenit primul antrenor care primește de mai multe ori această recunoaștere, de la înființarea premiului în 2016.

Într-un mesaj publicat miercuri, Ferrero, fost lider mondial și campion de Grand Slam, a mărturisit că decizia despărțirii nu a fost a sa și și-a exprimat dorința de a continua alături de Alcaraz: „Aș fi vrut să pot continua. Sunt convins că amintirile bune și oamenii buni găsesc întotdeauna o modalitate de a se intersecta”.

Surse apropiate echipei mai indică faptul că Alcaraz va începe să se antreneze la academia familiei sale din Murcia, părăsind astfel centrul lui Ferrero din Villena.