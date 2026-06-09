CFR Cluj a rezolvat rapid problema postului de antrenor principal, rămas vacant în urma despărțirii neașteptate de Daniel Pancu. Conducerea clubului din Gruia s-a orientat către piața externă și a obținut semnătura unui tehnician cu o vastă experiență în fotbalul lusitan.

Patronul grupării ardelene, Ioan Varga, a anunțat oficial că noul responsabil de destinele echipei este portughezul Antonio Folha. În vârstă de 55 de ani, acesta vine în Gruia după o perioadă consistentă petrecută în cadrul clubului FC Porto, acolo unde s-a ocupat de pregătirea echipei secunde a celebrei formații portugheze. Mutarea vine ca o reacție rapidă a conducerii clujene, după ce Daniel Pancu a ales să părăsească echipa pentru a prelua banca tehnică a celor de la Rapid.

Finanțatorul din Gruia a explicat motivele pentru care a preferat să acționeze rapid în privința numirii noului staff tehnic, dorind să ofere echipei stabilitate cât mai repede.

„Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, pentru fanatik.ro.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, tehnicianul lusitan a semnat un acord valabil pentru un sezon competițional. Înțelegerea dintre cele două părți include și o clauză de prelungire pentru încă un an, activarea acesteia fiind strâns legată de îndeplinirea obiectivelor stabilite de conducere pentru stagiunea curentă.

Antonio Folha reprezintă un nume cu o rezonanță deosebită în fotbalul din Portugalia. Fost internațional, el este privit ca o adevărată legendă a clubului FC Porto, tricou în care a bifat aproape 200 de partide oficiale pe parcursul carierei sale de fotbalist profesionist.

După momentul retragerii din activitatea de jucător, Folha a îmbrățișat cariera de antrenor, începându-și ucenicia chiar în cadrul academiei și la grupele de juniori ale clubului din Porto. Ulterior, calitățile sale l-au propulsat la conducerea echipei secunde. Pe banca tehnică a formației FC Porto B, lusitanul a strâns aproape 200 de meciuri, fiind extrem de apreciat în fotbalul mare pentru abilitatea sa de a șlefui tinerele talente și de a le pregăti pentru rigorile primei echipe.