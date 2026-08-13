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Eșec și în Norvegia pentru CFR Cluj. Echipa antrenată de Laurențiu Rus părăsește cupele europene după dubla cu Tromso

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Eșec și în Norvegia pentru CFR Cluj. Echipa antrenată de Laurențiu Rus părăsește cupele europene după dubla cu Tromso. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

CFR Cluj a părăsit definitiv competițiile europene în acest sezon, după ce a fost învinsă din nou de gruparea norvegiană Tromso IL. În manșa secundă a turului al treilea preliminar din Conference League, formația din Gruia s-a înclinat cu scorul de 2-1 pe terenul nordicilor, pe Romssa Arena.

După eșecul drastice din prima manșă, când au pierdut pe teren propriu cu 0-5, ardelenii nu mai păstrau nicio șansă reală la calificare. Meciul de la Tromso a consemnat doar o nouă înfrângere, îndulcită pe final de reușita de onoare a lui Korenica.

Eșec și în Norvegia pentru CFR Cluj

Partida a început sub semnul dominării gazdelor, care au pus presiune încă din primele minute. Camoes a dat primul avertisment în minutul 2, când a trimis din unghi, însă portarul Vâlceanu a reușit să evite golul.

Deschiderea de scor a venit rapid, în minutul 6. La un corner executat de Nyhammer, Lars Larsen a recentrat, iar Leon Hien a reluat simplu în plasă din doi metri. Prima repriză s-a desfășurat aproape în exclusivitate în jumătatea de teren a clujenilor, deși Tromso nu și-a mai creat alte ocazii uriașe până la pauză.

Ocazii numeroase și două bare pentru Tromso

Scenariul s-a repetat imediat după reluare. În minutul 48, Nyhammer a executat excelent o altă lovitură de colț, iar Isak Vadebu a marcat cu capul din patru metri, urcând scorul la 2-0 pentru norvegieni.

Formația gazdă a continuat să controleze ritmul și a fost aproape de un scor mai drastic. Nyhammer în minutul 55 și Elvebu în minutul 64 au nimerit barele porții adverse. Vâlceanu a avut de asemenea intervenții bune la șuturile expediate de Innvaer și Heine Larsen.

Golul de onoare al clujenilor a fost marcat în minutul 78 de Meriton Korenica, care a stabilit scorul final de 2-1 cu un șut bine plasat de la 16 metri.

sursa: Facebook

Britanicii de la Brighton așteaptă în play-off

În urma acestui rezultat, Tromso IL avansează în play-off-ul Conference League, unde va avea o misiune dificilă împotriva celor de la Brighton & Hove Albion, echipă clasată pe locul al optulea în precedenta ediție de Premier League.

CFR Cluj se concentrează acum exclusiv pe competițiile interne, după o campanie europeană încheiată prematur.

Caseta tehnică a meciului

Tromso IL - CFR Cluj 2-1 (1-0) Au marcat: Leon Hien (6), Isak Vadebu (48) / Meriton Korenica (78) Stadion: Romssa Arena, Tromso Competiție: Conference League, turul III preliminar, manșa a doua (în tur: 5-0)

Tromso IL: Jakob Haugaard - Isak Dahlqvist (Alexander Warneryd 46), Isak Vadebu, Leon Hien, Mathias Toennessen, Sander Havik Innvaer - Jesper Grundt, David Edvardsson (Mads Mikkelsen 75), Lars Olden Larsen (Heine Asen Larsen 46) - Troy Nyhammer (Aleksander Lilletun Elvebu 62), Ieltsin Camoes (Daniel Braut 84). Antrenor: Joergen Vik.

CFR Cluj: Octavian Vâlceanu - Christopher Braun (Viktor Kun 46), Aly Abeid, Renato Pantalon, Mario Camora - Alin Fică (Francisco Barrios 46), Damjan Djokovic, Adrian Păun (Bruno Costa 68) - Andrei Cordea (Meriton Korenica 46), Andres Șfaiț, Lorenzo Biliboc (Mateo Miclăuș 76). Antrenor: Laurențiu Rus.

Arbitru: David Dickinson; Asistenți: David McGeachie, Jonathan Bell; Al patrulea oficial: Lloyd Wilson (toți din Scoția). Arbitru video: John Beaton; Asistent video: Duncan Nicolson (ambii din Scoția). Observator UEFA: Robert Malek (Polonia); Delegat UEFA: Danny Meenan (Irlanda). Cartonașe galbene: Păun (49), Korenica (63), Heine Larsen (70).

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