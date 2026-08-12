După participarea la Gala „10 pentru eternitate”, organizată marți, 11 august, la Oradea, Nadia Comăneci a mers la Oradea Arena pentru a-i susține pe tinerii baschetbaliști români. Marea campioană olimpică, una dintre cele mai cunoscute și apreciate sportive din toate timpurile, a venit să îi susțină pe tricolori înaintea unui meci cu o miză importantă. Experiența și performanțele Nadiei Comăneci reprezintă un exemplu pentru noua generație de sportivi, iar întâlnirea cu aceasta le-a oferit tinerilor un plus de încredere înaintea confruntării pentru un loc în semifinalele Campionatului European U16.

„Nadia Comăneci, alături de tricolori la Oradea! O legendă a sportului românesc, alături de o generație care luptă pentru un loc în semifinalele Campionatului European”, transmite Federația Română de Baschet.

În fața celor prezenți, Zeița de la Montreal le-a transmis tinerilor tricolori un mesaj de susținere înaintea confruntării de astăzi.

Pentru tinerii baschetbaliști, întâlnirea cu Nadia Comăneci are o însemnătate aparte.

Campioana care a impresionat o lume întreagă la Jocurile Olimpice de la Montreal rămâne un reper al performanței sportive românești și o sursă de inspirație pentru noile generații.

Naționala U16 de baschet a României s-a calificat marți în sferturile de finală ale Campionatului European U16, după ce a învins Turcia în optimi, cu scorul de 71-62.

Sebastian-Petru Lăpuște a fost omul meciului pentru România, după o nouă evoluție excelentă. Baschetbalistul român a încheiat partida cu 26 de puncte, 10 recuperări, 9 pase decisive și 8 intercepții, în 37 de minute și două secunde petrecute pe parchet.

Partida dintre România și Franța se dispută miercuri, 12 august, de la ora 18.00, la Oradea Arena. Tricolorii luptă pentru calificarea în semifinalele Campionatului European U16, Division A.

România se află în TOP 8 Europa și are șansa de a ajunge între cele mai bune patru echipe ale competiției. Duelul cu Franța se anunță unul dificil, dar tricolorii beneficiază de sprijinul publicului de la Oradea.

„ZI DE MECI. ASTĂZI LUPTĂM PENTRU SEMIFINALE! România este în TOP 8 EUROPA, iar astăzi urmează o nouă provocare uriașă la FIBA U16 EuroBasket 2026, Division A. După victoria cu Turcia, 71-62, tricolorii sunt pregătiți pentru o nouă luptă. Miza este un loc între cele mai bune 4 echipe ale Europei. Jucăm acasă. Jucăm pentru semifinale. Jucăm pentru România”, se arată pe pagina Federației Române de Baschet.

Vizita Nadiei Comăneci la Oradea are loc într-un an cu o puternică încărcătură simbolică pentru sportul românesc. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

COSR a lansat programul „Anul Nadia 2026”, cu evenimente organizate pe parcursul întregului an pentru a marca performanța care a făcut istorie.

La cinci decenii de la acel moment legendar, Nadia Comăneci continuă să inspire. Prezența sa lângă tinerii baschetbaliști români arată, încă o dată, forța pe care o are o adevărată campioană asupra noilor generații de sportivi.