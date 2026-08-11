Zi de neuitat la Viscri. Nadia Comăneci, alături de familie, pe urmele regalității, tradiției și performanței
- Munteanu Virgil
- 11 august 2026, 07:50
Există locuri unde timpul nu doar că stă pe loc, ci pare că se pleacă cu respect în fața istoriei. Viscri este, fără îndoială, unul dintre ele. În această zi senină, ulițele pietruite ale celebrului sat săsesc din Transilvania au fost martorele unei întâlniri speciale, încărcate de emoție, simplitate și bucurie pură.
Am avut privilegiul de a face parte din echipa care a însoțit-o pe Nadia Comăneci într-o vizită de suflet la Viscri pășind pe urmele regalității, a tradiției și mergând alături de excelență. A fost o călătorie de familie în cel mai adevărat sens al cuvântului: alături de Marea Zeiță de la Montreal s-au aflat mama ei, doamna Ștefania Comăneci, și fratele ei, Adrian. Din grup am făcut parte și eu, în calitate de reprezentant al Nadiei, împreună cu soția și fiica mea, care au trăit la intensitate maximă fiecare clipă a acestei zi memorabile.
Doamna Caroline Fernolend, gazda perfectă pe tărâmul moștenirii săsești
Odată ajunși în sat, am fost primiți cu o căldură extraordinară de doamna Caroline Fernolend, președinta Fundației Mihai Eminescu Trust. Doamna Fernolend este una dintre figurile emblematice ale Transilvaniei, o doamnă a cărei viață se identifică cu lupta neobosită pentru salvarea, restaurarea și promovarea acestui sat plin de istorie. O doamnă care ne-a surprins și impresionat pe toți prin dinamismul ei. După două săptămâni de de activitate intensă în organizarea Săptămânii Haferland - Dor de Transilvania doar vocea trada efortul depus în această perioadă.
Ghidați de domnia sa, am descoperit povestea din spatele fiecărei porți de lemn și a fiecărei fațade colorate. Înregistrările video pe care le-am surprins în timpul plimbării arată o Nadia extrem de curioasă, atentă la detalii și profund impresionată de modul în care comunitatea locală a reușit să păstreze arhitectura și tradițiile intacte.
„Să vezi un asemenea loc, unde oamenii au luptat din răsputeri pentru a-și proteja rădăcinile și istoria, este absolut inspirațional. Doamna Caroline Fernolend a făcut minuni aici, iar pasiunea ei se simte în fiecare piatră din acest sat”, a mărturisit Nadia, în timp ce privirea îi rătăcea spre tcasele vechi de pe ulița principală a satului.
Pași prin casa Regelui Charles al III-lea
Unul dintre cele mai așteptate momente ale vizitei a fost oprirea la celebra proprietate din Viscri a Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Casa tradițională săsească, transformată într-un spațiu de promovare a florei, faunei și meșteșugurilor locale, a fascinat întregul nostru grup.
Fiica mea a fost încântată de simplitatea și frumusețea grădinilor, iar obiectivul camerei telefonului a surprins cadre calde cu familia Nadiei admirând arhitectura tradițională și obiectele meșteșugărești expuse în casă.
Vizitarea casei regale a fost prilejul perfect pentru a discuta despre cum excelența și respectul pentru valori pot pune un mic sat din România pe harta întregii lumi — un paralelism firesc cu modul în care Nadia a pus România pe harta lumii prin performanța sa sportivă. Până la obținera medaliilor olimpice, Nadia a străbătut un drum lung cu mii de ore de antrenament, cu ratări, cu reveniri, cu hotărâre. Făcând o paralela, doamna Caroline Fernolend a avut sute de refuzuri, de drumuri înfundate, de promisiuni neonorate. În final a reușit să facă ca Viscri să devină un sat cunoscut, un sat înscris acum în patrimoniul UNESCO și valorile sale tradiționale să fie protejate prin implicarea Regelelui Charles al III-lea al Marii Britani.
O amintire de familie pentru o viață
Pentru noi toți, dar mai ales pentru fiica și soția mea, ziua petrecută la Viscri alături de Nadia, mama și fratele ei va rămâne o amintire de neprețuit. Am văzut o campioană olimpică relaxată, caldă, bucurându-se de lucrurile simple: de aerul curat al Transilvaniei, de poveștile doamnei Fernolend și de zâmbetele oamenilor care descopereau în vizita lor la Viscri tradiția și, în această zi execepțională, performanța.
Am plecat din Viscri pe în jurul orei 16.00, lăsând în urmă un sat care pare desprins dintr-o poveste, dar luând cu noi imagini, filmări și, mai presus de toate, emoția unei zile în care istoria, tradiția și excelența românească s-au întâlnit în cel mai frumos mod cu putință.