Marine Le Pen și Jordan Bardella au declarat sâmbătă că Rusia nu poate influența politica Franței prin „intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”, într-un comunicat transmis în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Paris și Moscova, potrivit Euractiv.

Declarația liderilor partidului Rassemblement National (RN) vine după ce autoritățile ruse au trecut sub administrare temporară activitatea mai multor companii franceze și europene din Rusia.

Poziția a fost exprimată pe 19 septembrie, cu aproximativ șapte luni înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale franceze din 2027.

Marine Le Pen este una dintre principalele figuri politice aflate în cursa electorală, iar Jordan Bardella conduce RN. În paralel, președintele Emmanuel Macron a convocat vineri liderii politici francezi pentru o discuție privind amenințările reprezentate de Rusia și impactul acestora asupra securității Franței.

În comunicatul comun, Marine Le Pen și Jordan Bardella au calificat drept „ostile” măsurile luate de Moscova împotriva companiilor franceze și europene.

Cei doi au transmis că Rusia „nu poate spera să dicteze direct sau indirect politica” Franței prin intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică. Ei au adăugat că nicio „provocare”, operațiune clandestină sau acțiune de destabilizare nu ar trebui să determine Franța să faciliteze obiectivele de război ale Rusiei în Ucraina.

Declarația marchează o poziționare publică importantă în condițiile în care RN și Marine Le Pen au fost în trecut criticate de adversarii politici pentru relațiile și pozițiile lor față de Moscova.

Le Pen s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova în 2017, iar RN a contractat anterior un împrumut de 9,4 milioane de euro de la o bancă rusă. Împrumutul a fost achitat în 2023. După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022, Le Pen a condamnat invazia.

Declarațiile liderilor RN au venit la scurt timp după o decizie a Kremlinului privind activele unor companii occidentale care încă desfășoară activități în Rusia.

Un decret semnat de președintele Vladimir Putin a transferat sub administrare temporară operațiunile rusești ale grupului francez Auchan, ale Lemana Pro, fosta Leroy Merlin, precum și ale companiei franceze de logistică FM Logistic. Măsura a vizat și operațiunile grupului elvețian Nestlé. Activele au fost transferate către compania rusă LEV Management.

Kremlinul a justificat decizia prin politica statelor occidentale considerate de Rusia „neprietenoase”, în special în contextul sprijinului acordat Ucrainei și al sancțiunilor impuse Moscovei.

Guvernul francez a reacționat oficial pe 18 septembrie, denunțând ceea ce a descris drept plasarea „fără justificare” sub administrare temporară a filialelor rusești ale mai multor companii franceze și europene. Parisul a anunțat că este în contact cu firmele afectate și a cerut autorităților ruse să revină asupra deciziei.

Disputa privind companiile franceze are loc într-un context mai larg de tensiuni între Franța și Rusia.

Emmanuel Macron a convocat vineri liderii partidelor reprezentate în Parlament pentru a discuta situația internațională și consecințele acesteia asupra securității Franței. La reuniune au participat și reprezentanți ai serviciilor franceze de informații și ai structurilor de securitate.

Potrivit Palatului Élysée, oficialii au prezentat o evaluare privind războiul din Ucraina și amenințările hibride rusești. Macron a anunțat, între altele, pregătirea unui plan pentru protejarea infrastructurilor critice și a unor obiective sensibile din industria franceză de apărare împotriva unor posibile atacuri cu drone și atacuri cibernetice.

Președintele francez a afirmat că amenințarea hibridă rusă la adresa Franței și a Europei s-a intensificat în ultimele săptămâni. Franța își menține, totodată, sprijinul pentru Ucraina și politica de sancțiuni împotriva Rusiei.

Poziționarea lui Marine Le Pen și Jordan Bardella intervine cu mai puțin de un an înaintea alegerilor prezidențiale franceze programate pentru 2027.

Emmanuel Macron nu mai poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv, după ce a ocupat funcția de președinte timp de două mandate. Le Pen este una dintre candidatele importante ale scrutinului, iar Bardella este președintele RN.

În acest context, relația Franței cu Rusia, războiul din Ucraina și politica de securitate europeană sunt teme care pot avea un rol important în dezbaterea electorală. Declarația comună a celor doi lideri RN arată că partidul dorește să transmită că politica sa față de Moscova nu va fi stabilită în funcție de presiuni exercitate din exterior.