Finlanda a decis să se alăture inițiativei Franței privind descurajarea nucleară extinsă în Europa, devenind al zecelea stat implicat în acest format, potrivit Reuters.

Decizia, anunțată luni, 14 septembrie, vine în contextul în care țările europene își consolidează capacitățile de apărare, pe fondul războiului din Ucraina și al noilor dezbateri privind rolul Statelor Unite în securitatea continentului.

Helsinki a precizat însă că participarea la inițiativa președintelui Emmanuel Macron nu înlocuiește garanțiile de securitate oferite de NATO.

Președintele finlandez Alexander Stubb, care are o relație bună cu Donald Trump și a avut mai multe contacte directe cu președintele american, a subliniat că NATO și Uniunea Europeană rămân principalele cadre de securitate pentru Finlanda.

Franța și Finlanda au anunțat luni că vor crea, în următoarele luni, un grup de coordonare nucleară destinat să pună în aplicare noua cooperare.

Inițiativa a fost lansată de Emmanuel Macron în martie și urmărește o implicare mai mare a aliaților europeni în mecanismele franceze de descurajare nucleară. Cooperarea poate include exerciții comune, consultări strategice și eventuale desfășurări temporare ale unor elemente ale forțelor nucleare franceze în afara Franței.

Controlul asupra arsenalului nuclear francez rămâne însă la Paris. Decizia finală privind utilizarea armelor nucleare îi aparține președintelui Franței.

Prin aderarea Finlandei, formatul ajunge la zece țări europene. Din grup fac parte Regatul Unit, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca, Norvegia și, de acum, Finlanda.

Participarea la inițiativa franceză nu înseamnă că Helsinki se îndepărtează de Washington.

Alexander Stubb are relații bune cu Donald Trump, iar președintele finlandez a avut o poziție favorabilă față de consolidarea NATO și față de creșterea contribuției europene la apărarea Alianței.

La summitul NATO din 2025, Stubb a descris noua orientare a Alianței drept „o mare victorie” atât pentru Trump, cât și pentru Europa.

În 2026, administrația Trump a continuat să promoveze creșterea cheltuielilor europene pentru apărare și o asumare mai mare a responsabilității militare de către aliații europeni. La summitul NATO de la Ankara, Washingtonul a prezentat creșterea investițiilor în apărare drept una dintre principalele schimbări ale Alianței.

În acest context, apropierea Finlandei de inițiativa nucleară franceză poate fi privită ca o completare a arhitecturii europene de securitate, nu ca o alternativă la relația transatlantică.

Președintele Alexander Stubb a precizat că Finlanda nu intenționează să staționeze arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace.

Poziția este relevantă pentru că Finlanda are o frontieră de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia și a devenit membră NATO în aprilie 2023, după decenii de nealiniere militară.

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022 a determinat Helsinki să își revizuiască profund politica de securitate. Aderarea la NATO a fost una dintre cele mai importante consecințe ale acestei schimbări.

În iunie 2026, Parlamentul finlandez a adoptat și o legislație care a eliminat interdicția totală privind armamentul nuclear pe teritoriul țării. Această modificare nu echivalează însă cu o decizie de a găzdui arme nucleare în timp de pace.

Stubb a insistat că inițiativa franceză trebuie să completeze, nu să înlocuiască, descurajarea nucleară a NATO.

Această precizare este importantă în condițiile în care Franța încearcă să ofere Europei un rol mai mare în propria apărare, în timp ce administrația Trump solicită aliaților europeni să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea continentului.

Franța și Regatul Unit sunt singurele state europene care dețin arme nucleare. În cazul inițiativei franceze, țările partenere participă la consultări și cooperare, dar nu primesc drept de decizie asupra utilizării arsenalului francez.

Aderarea Finlandei are loc în cadrul unui nou parteneriat strategic franco-finlandez, care urmărește aprofundarea cooperării dintre cele două țări în domeniul apărării și securității.

Pentru Helsinki, participarea la inițiativa nucleară franceză vine într-un moment în care Europa încearcă să își consolideze capacitatea de descurajare și să reducă vulnerabilitățile strategice.

În același timp, relația strânsă dintre Stubb și Trump și apartenența Finlandei la NATO arată că această apropiere de Franța se desfășoară în paralel cu menținerea legăturii transatlantice.