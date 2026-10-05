Președintele Nicușor Dan a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook după nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, că a ales persoana pe care o consideră cu cele mai mari șanse de a obține o majoritate parlamentară. Șeful statului a precizat că premierul desemnat va putea decide, după discuțiile cu partidele, dacă viitorul Guvern va avea o formulă politică sau tehnocrată.

Nicușor Dan a arătat că l-a propus pe Luca Niculescu datorită experienței sale diplomatice și activității desfășurate în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Propunerea mea pentru funcția de prim-ministru este Luca Niculescu, un om care, ca diplomat, știe să armonizeze poziții diferite. În ultimii patru ani, domnul Niculescu s-a ocupat de procesul de aderare a țării noastre la OCDE și, în această calitate, a lucrat cu instituțiile din România. Este, așadar, cineva care cunoaște statul și care a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea a 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare”, a transmis președintele.

Șeful statului a spus că România se află într-un moment în care atât economia, cât și administrația trebuie să valorifice schimbările realizate în procesul de aderare la OCDE.

Președintele a precizat că desemnarea lui Luca Niculescu a venit după consultările desfășurate luni și că una dintre principalele criterii avute în vedere a fost posibilitatea formării unei majorități parlamentare.

„Desemnarea lui Luca Niculescu a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, iar domnul Niculescu, în urma discuțiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele, are libertatea să decidă formula de guvern - politic sau tehnocrat. Importantă este majoritatea din Parlament”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a susținut că România are nevoie de un Guvern într-un timp cât mai scurt, invocând necesitatea unor rectificări bugetare și a pregătirii bugetului pentru anul următor.

„Este necesar ca România să aibă un guvern cât de curând, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, este nevoie de un buget pentru anul viitor. Prelungirea incertitudinii va avea efecte pentru viața românilor”, a transmis președintele.

El a indicat evoluția cursului valutar și nivelul dobânzilor la credite, precum și investițiile care așteaptă încheierea perioadei de incertitudine.

„Am văzut evoluția din aceste zile a cursului valutar, dobânzile la credite, sunt investiții care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudini, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că are garanția că un Guvern condus de Luca Niculescu va menține direcția pro-occidentală a României și va respecta obiectivele financiare și angajamentele asumate de țară.

„Am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și va respecta țintele financiare și toate angajamentele pe care România și le-a asumat”, a transmis Nicușor Dan.