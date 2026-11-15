Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică, la Phnom Penh, cu Khaled El-Enany, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Discuțiile au avut loc cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la aderarea României la organizație, potrivit anunțului făcut de președintele României pe Facebook.

Șeful statului a vorbit despre angajamentul țării noastre față de valorile UNESCO și despre importanța cooperării internaționale în domenii precum educația, știința, cultura și comunicarea.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Nicușor Dan a explicat că România își menține sprijinul pentru activitatea organizației și pentru promovarea păcii prin colaborarea dintre state.

„M-am bucurat să mă întâlnesc astăzi, la Phnom Penh, cu Khaled El-Enany, Directorul General al UNESCO. Cu prilejul marcării a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, am subliniat angajamentul nostru de lungă durată față de această organizație și valorile sale, precum și față de promovarea păcii prin cooperare internațională în domeniile educației, științei, culturii și comunicării”, a transmis președintele.

Un alt punct al discuției a vizat colaborarea științifică internațională și susținerea cercetătorilor, în special a celor aflați la începutul carierei.

Potrivit șefului statului, România sprijină inițiativele UNESCO pentru promovarea excelenței științifice, dezvoltarea capacităților de cercetare și facilitarea accesului la cunoaștere.

„Am reiterat implicarea noastră în colaborarea științifică la nivel global și sprijinul acordat rolului UNESCO în promovarea excelenței științifice, a consolidării capacităților și a accesului la cunoaștere, în special pentru tinerii cercetători”, a scris Nicușor Dan.

Președintele a adus în discuție și activitatea Centrului Internațional pentru Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) de la Măgurele, care funcționează sub egida UNESCO.

Potrivit acestuia, centrul reprezintă un punct important al colaborării științifice internaționale, iar România urmărește dezvoltarea activităților sale și extinderea parteneriatelor cu alte instituții din rețeaua organizației.

„Am evidențiat rolul Centrului Internațional pentru Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) de la Măgurele, care funcționează sub egida UNESCO, și mi-am exprimat interesul pentru consolidarea activităților sale științifice și a cooperării internaționale în cadrul rețelelor UNESCO”, a arătat președintele