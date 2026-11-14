Statul român a obținut o victorie categorică și irevocabilă în disputa internațională privind proiectul minier de la Roșia Montană. Comitetul ad-hoc al ICSID a respins în totalitate cererea de anulare depusă de Gabriel Resources, punând punct unui litigiu de peste un deceniu în care se cereau despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Ministerul Finanțelor a anunțat oficial, sâmbătă dimineață, că România a închis definitiv acest capitol juridic complex, după ce ultima cale extraordinară de atac formulată de companiile Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a fost respinsă integral. În plus, reclamanții au fost obligați să suporte cheltuielile aferente procedurii de anulare.

”Ministerul Finanţelor anunţã cã România a obţinut, în data de 13 noiembrie, o nouã soluţie favorabilã şi definitivã în dosarul arbitral internaţional ICSID nr. ARB/15/31. Comitetul ad-hoc constituit pentru soluţionarea acţiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) Ltd.a respins în totalitate cererea reclamanţilor, menţinând integral hotãrârea arbitralã pronunţatã în 8 martie 2024”, a transmis instituția printr-un comunicat de presă.

Suma solicitată de investitori a reprezentat cea mai mare pretenție financiară îndreptată vreodată împotriva statului român într-un arbitraj internațional. Potrivit calculelor oficiale, cele 6,5 miliarde de dolari echivalează cu aproximativ 31,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă circa 1,5% din produsul intern brut al României estimat pentru anul 2026.

Conflictul juridic a pornit de la modul de implementare a proiectului minier aurifer de la Roșia Montană. Companiile reclamante au acuzat autoritățile de la București că ar fi încălcat tratatele bilaterale de protejare reciprocă a investițiilor semnate cu Canada și cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Încă din 8 martie 2024, tribunalul arbitral stabilise că România și-a respectat toate obligațiile asumate prin aceste acorduri.

”Decizia din data de 13 noiembrie 2026 confirmã aceastã hotãrâre şi închide definitiv, în sistemul ICSID, un litigiu care a durat mai mult de un deceniu – de la înregistrarea cererii de arbitraj, în anul 2015, pânã la epuizarea cãii extraordinare a anulãrii”, au subliniat reprezentanții Ministerului Finanțelor.

În sistemul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, procedura de anulare reprezintă singura modalitate prin care o hotărâre arbitrală mai poate fi contestată. Între iulie 2024 și noiembrie 2026, părțile au depus memorii ample și au participat la audieri, însă argumentele companiilor miniere nu au convins comitetul internațional.

”Reclamanţii au solicitat anularea în întregime a hotãrârii, invocând o pretinsã constituire necorespunzãtoare a tribunalului arbitral şi o abatere gravã de la normele fundamentale de procedurã, iar în subsidiar anularea parţialã, pentru pretinsa depãşire a competenţelor şi pentru nemotivare. Comitetul ad-hoc, format din Dr. Eduardo Zuleta (preşedinte), Prof. Lawrence Boo şi Prof. Maxi Scherer, a respins toate motivele invocate”, se precizează în documentul oficial.

Conform articolului 53 din Convenția ICSID, verdictul actual nu mai poate fi atacat la nicio altă instanță, consfințind astfel succesul juridic al părții române.

Dincolo de salvarea bugetului național de la o lovitură financiară masivă, hotărârea validează măsurile luate de autoritățile române pentru protejarea mediului și a valorilor culturale.

”Rezultatul confirmã cã Statul român şi-a respectat obligaţiile internaţionale faţã de investitorii strãini şi cã deciziile autoritãţilor române privind protecţia mediului, a patrimoniului cultural şi a intereselor comunitãţilor locale au fost luate cu respectarea cadrului legal. Peisajul minier de la Roşia Montanã, înscris în anul 2021 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, rãmâne astfel protejat, iar România nu va suporta niciun cost pentru apãrarea acestor valori”, au arătat oficialii de la Finanțe.

Totodată, instituția consideră că verdictul consolidează credibilitatea țării în fața mediului de afaceri internațional: ”România este un stat care îşi respectã angajamentele internaţionale, care protejeazã investiţiile realizate cu bunã-credinţã şi care, în acelaşi timp, îşi apãrã cu succes interesele în faţa instanţelor şi tribunalelor internaţionale atunci când pretenţiile formulate împotriva sa sunt nefondate”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat închiderea definitivă a dosarului, punând accent pe munca depusă de specialiștii implicați în apărarea statului pe parcursul ultimilor zece ani.

”Decizia definitivã în dosarul Roşia Montanã confirmã poziţia României într-un litigiu în care compania reclamantã a solicitat despãgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este rezultatul unui efort instituţional şi juridic susţinut, asumat cu maximã responsabilitate de Ministerul Finanţelor pe parcursul a peste zece ani, pentru a proteja interesul public, mediul şi resursele ţãrii noastre prin intermediul unei apãrãri riguroase", a declarat Alexandru Nazare.

Reprezentanții ministerului au transmis mulțumiri echipei de avocați coordonate de Dr. Veijo Heiskanen, partener LALIVE, și de Prof. univ. dr. Crenguța Leaua, precum și Direcției Generale Juridice și celorlalte instituții publice implicate în dosar. În perioada următoare, autoritățile vor continua procedurile legale pentru a recupera integral cheltuielile de judecată cuvenite României.