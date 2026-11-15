Președintele Nicușor Dan a fost întâmpinat duminică de Regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni, la deschiderea celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei. Șeful statului participă la eveniment pentru a susține candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de Secretar general al Francofoniei, pentru mandatul 2027-2030.

Întâlnirea cu suveranul cambodgian a avut loc la începutul reuniunii internaționale, la care România încearcă să obțină o poziție importantă prin candidatura fostului premier.

Nicușor Dan a făcut anunțul pe Facebook, unde a vorbit și despre importanța acestei susțineri pentru țara noastră.

„Am fost întâmpinat astăzi de Majestatea Sa Norodom Sihamoni, Regele Cambodgiei, în debutul celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei la care particip pentru a susţine şi promova candidatura lui Dacian Cioloş în funcţia de Secretar general al Francofoniei, pentru perioada 2027-2030”, a scris preşedintele.

Șeful statului consideră că obținerea acestei funcții de către un reprezentant al României ar aduce beneficii țării și ar contribui la consolidarea poziției sale pe plan internațional.

„Candidatura pentru cea mai înaltă poziţie într-o organizaţie internaţională de anvergură este un câştig pentru ţara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, a arătat acesta.

Totodată, Nicușor Dan a vorbit despre proiectul propus de Dacian Cioloș pentru dezvoltarea comunității francofone și despre oportunitățile pe care această candidatură le-ar putea deschide pentru România.

„Dacian Cioloş propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone, iar proiectul său ar permite României să-şi întărească influenţa în spaţiul francofon, să-şi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în mai multe domenii de interes”, a transmis Nicuşor Dan.