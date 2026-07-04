Ambiția lui Dacian Cioloș este de a transforma Francofonia într-un exemplu de multilateralism lucid și de a consolida rolul organizației ca spațiu de cooperare, dialog și oportunități, a afirmat președintele Nicușor Dan. Șeful statului și-a exprimat susținerea pentru consilierul prezidențial Dacian Cioloș, candidatul României la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), după ce acesta a prezentat manifestul „Reunim pentru a construi – O viziune pentru Francofonie 2030”.

Documentul, transmis statelor membre ale organizației, prezintă direcțiile propuse de Cioloș pentru viitorul Francofoniei și modul în care aceasta ar putea deveni mai adaptată provocărilor actuale.

„Îl felicit pe Dacian Cioloş pentru prezentarea viziunii sale privind o Francofonie mai eficientă, mai apropiată de cetăţeni şi mai orientată către rezultate, cu Africa în centrul preocupărilor şi cu toate regiunile pe deplin implicate. Ambiţia sa este de a transforma Francofonia într-un exemplu de multilateralism lucid şi de a-i consolida rolul ca spaţiu de cooperare, dialog şi oportunităţi. Manifestul „Reunim pentru a construi – O viziune pentru Francofonie 2030” a fost transmis tuturor statelor membre.”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.

Manifestul elaborat de Dacian Cioloș a fost trimis, pe cale diplomatică, statelor și guvernelor membre cu drepturi depline ale OIF. Documentul dezvoltă ideile prezentate de fostul premier la audierea din 30 iunie, susținută la Conferința Ministerială a Francofoniei, în procesul pentru alegerea viitorului secretar general al organizației.

Dacian Cioloș propune o abordare pragmatică pentru Francofonia anului 2030, pornind de la ideea că spațiul francofon are resursele necesare pentru a răspunde schimbărilor globale și a crea oportunități pentru cetățeni.

„Francofonia de mâine trebuie judecată în funcţie de capacitatea sa de a transforma viaţa femeilor şi bărbaţilor care alcătuiesc comunitatea noastră. Rolul Secretarului General nu se poate limita la administrarea unei organizaţii. El trebuie să întruchipeze, să anime şi să conecteze întregul ecosistem francofon”, afirmă Dacian Cioloş în manifest.

Printre principalele obiective prezentate se numără construirea unei Francofonii bazate pe încredere și cooperare între state, instituții, mediul economic, comunitatea academică și societatea civilă.

O altă direcție importantă vizează consolidarea rolului Africii, dar și implicarea tuturor regiunilor francofone într-un proiect comun.

„O Francofonie întemeiată pe egalitatea dintre membrii săi este şi o Francofonie care consolidează încrederea, vizibilitatea şi influenţa Africii”, se arată în document.

Manifestul pune accent și pe generațiile tinere, Cioloș susținând că viitorul limbii franceze depinde de capacitatea acesteia de a rămâne relevantă pentru educație, economie și dezvoltare profesională.

„Tinerii sunt cel mai bun indicator al viitorului Francofoniei. Alegerea lor de a învăţa – sau nu – limba franceză va spune mai multe despre viitorul limbii noastre decât toate proiecţiile statistice. Pentru ei, franceza trebuie să fie mai mult ca oricând o limbă a culturii, dar şi o limbă a oportunităţilor şi a viitorului. O limbă care permite crearea unei companii, dezvoltarea unui proiect, atragerea de investiţii, găsirea unui loc de muncă sau construirea unui parteneriat. Pentru că ceea ce contează nu este numărul proiectelor pe care le lansăm. Ci vieţile pe care le transformăm”, afirmă Dacian Cioloş.

Potrivit viziunii sale, Francofonia trebuie să își consolideze și dimensiunea economică, prin proiecte legate de educație, digitalizare, inteligență artificială, agricultură durabilă, antreprenoriat, protejarea drepturilor omului și tranziția climatică.

De asemenea, documentul vorbește despre necesitatea unei organizații mai eficiente, care să atragă resurse suplimentare și să colaboreze mai strâns cu statele membre, instituțiile internaționale și sectorul privat.

„Întrebarea nu este de unde vine viitorul Secretar general. Întrebarea este ce Francofonie vrem să construim împreună şi cum putem mobiliza toate energiile noastre pentru a reuşi acest lucru”, mai spune Dacian Cioloş.