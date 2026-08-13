Există zone din jurul unei mașini în care un alt participant la trafic poate ajunge fără să fie observat de șofer în oglinzile retrovizoare. Este ceea ce se numește unghi mort, o problemă de vizibilitate care poate deveni periculoasă mai ales la schimbarea benzii, în viraje, la intersecții sau în timpul unor manevre de parcare.

Unghiul mort nu poate fi eliminat complet prin simpla reglare a oglinzilor. Dimensiunea lui diferă în funcție de construcția vehiculului, poziția șoferului și modul în care sunt reglate oglinzile. SUV-urile, crossoverele, camioanele, autobuzele și furgonetele pot avea zone nevăzute mai extinse, dar nici autoturismele obișnuite nu sunt lipsite de această problemă.

Unghiul mort reprezintă acea zonă din jurul vehiculului care nu poate fi observată direct și nici prin oglinzile retrovizoare și laterale. În această zonă poate ajunge un autoturism, o motocicletă, o bicicletă sau, în anumite situații, un pieton.

Pericolul apare atunci când șoferul începe o manevră fără să fi verificat suficient zona laterală. O mașină care nu era vizibilă în oglindă poate ajunge pe traiectoria vehiculului în doar câteva secunde.

În legislația rutieră română, efectuarea manevrelor este condiționată de asigurarea prealabilă. Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 stabilește, între altele, obligațiile conducătorului auto înaintea schimbării direcției de mers și a altor manevre.

Unghiurile moarte nu apar întâmplător. Ele sunt influențate de designul automobilului și de poziția celui aflat la volan.

Stâlpii A, B și C ai caroseriei pot obtura anumite porțiuni din câmpul vizual. Stâlpii A, aflați în apropierea parbrizului, și stâlpii B, aflați în zona centrală a habitaclului, pot deveni deosebit de importanți în viraje și la intersecții. Cu cât sunt mai voluminoși, cu atât pot ascunde o zonă mai mare.

Și dimensiunea vehiculului contează. Mașinile mai înalte și mai voluminoase pot avea zone nevăzute mai mari, în timp ce modelele cu geamuri laterale mici sau cu un profil foarte jos au alte limitări de vizibilitate.

Poziția scaunului are, la rândul ei, un rol important. Un scaun reglat prea sus, prea jos, prea în față sau prea în spate poate modifica ceea ce vede conducătorul auto prin parbriz și oglinzi.

Oglinzile laterale și cea retrovizoare extind câmpul vizual al șoferului, însă nu pot acoperi întreaga suprafață din jurul mașinii. Reglarea lor corectă reduce zona nevăzută, fără să o elimine complet.

Oglinzile laterale trebuie orientate astfel încât să ofere o imagine cât mai bună asupra benzilor alăturate și să nu fie ocupate în mare parte de propria caroserie. Înaintea unei manevre, șoferul trebuie să verifice oglinzile și să se asigure că zona laterală este liberă.

Instructorul auto Florin Tichie atrage atenția că unghiul mort trebuie anticipat, nu descoperit în timpul manevrei.

„Unghiul mort este una dintre situațiile pe care un șofer trebuie să le anticipeze, nu să le descopere în momentul în care începe manevra. Oglinzile trebuie reglate corect, dar nici cea mai bună reglare nu elimină complet zonele pe care șoferul nu le poate vedea. Înainte de schimbarea benzii, asigurarea trebuie făcută cu atenție, iar șoferul trebuie să fie conștient că un autoturism, o motocicletă sau chiar un biciclist poate fi foarte aproape, fără să apară în oglindă”, a explicat instructorul auto Florin Tichie.

Schimbarea benzii este una dintre situațiile în care unghiul mort poate avea consecințe directe. Un vehicul aflat în lateral și ușor în spatele mașinii poate să nu fie vizibil în oglinda laterală, iar deplasarea către banda respectivă poate duce la o coliziune.

Motocicliștii și bicicliștii sunt deosebit de vulnerabili în astfel de situații. Dimensiunile mai mici ale vehiculelor pe două roți fac ca acestea să fie mai greu de observat în anumite poziții față de autoturism.

De aceea, verificarea oglinzilor trebuie făcută înainte de începerea manevrei, iar semnalizarea nu trebuie confundată cu asigurarea. Faptul că intenția de schimbare a benzii a fost semnalizată nu înseamnă că banda este automat liberă.

În traficul urban, unghiul mort poate deveni problematic și în timpul virajelor. Un pieton, un biciclist sau un alt vehicul poate ajunge într-o zonă pe care șoferul nu o observă imediat.

Stâlpii caroseriei, poziția celorlalți participanți la trafic și unghiul din care este abordată intersecția pot contribui la limitarea vizibilității.

În astfel de situații, reducerea vitezei și verificarea atentă a zonei din jurul vehiculului îi oferă șoferului mai mult timp pentru a observa un posibil obstacol.

Problema nu dispare la viteze mici. La ieșirea dintr-un loc de parcare, la mersul înapoi sau în spații înguste, un obstacol poate rămâne în afara câmpului vizual.

Senzorii de parcare și camerele video pot oferi informații suplimentare și sunt utile în timpul manevrelor, însă acestea nu înlocuiesc atenția șoferului și verificarea împrejurimilor.

Și obiectele transportate în mașină pot afecta vizibilitatea. Bagajele care blochează luneta sau anumite suporturi montate în partea din spate a vehiculului pot reduce suplimentar ceea ce poate observa conducătorul auto.

Nu există o metodă prin care unghiul mort să dispară complet, însă riscurile pot fi reduse prin câteva măsuri simple, a mai spus instructorul auto:

-reglarea corectă a scaunului și a oglinzilor înainte de plecare; -verificarea oglinzilor înaintea schimbării benzii; -păstrarea unei distanțe suficiente față de celelalte vehicule; -atenție sporită la motociclete și biciclete; -verificarea zonei din jurul mașinii înaintea manevrelor de parcare; -folosirea camerelor și senzorilor disponibili ca sisteme suplimentare de asistare; -evitarea oricăror activități care distrag atenția de la trafic.

Distragerea atenției, inclusiv folosirea telefonului sau reglarea sistemului audio în timpul mersului, poate crește riscul ca un vehicul aflat în unghiul mort să nu fie observat. De asemenea, viteza influențează timpul disponibil pentru reacție: cu cât aceasta este mai mare, cu atât șoferul are mai puțin timp să identifice și să evite un pericol.

Pentru unele autoturisme pot fi folosite oglinzi suplimentare pentru unghiul mort. Acestea sunt, de regulă, convexe și oferă o imagine mai largă asupra zonei laterale a vehiculului.

Un astfel de accesoriu poate fi util, însă trebuie montat și poziționat corect. El reprezintă un ajutor pentru șofer, nu o înlocuire a asigurării înaintea manevrei.