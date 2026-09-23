Frauda care îi poate costa scump pe cumpărătorii de mașini second hand

Mai mult de trei sferturi dintre românii care cumpără mașini rulate nu știu unde să reclame un autoturism al cărui kilometraj a fost dat înapoi, arată un sondaj carVertical realizat în 18 țări europene. Studiul, la care au răspuns aproximativ 800 de persoane din România, arată și că 40,6% dintre participanți au cumpărat personal sau cunosc pe cineva care a cumpărat un vehicul cu odometrul modificat.

Fraudarea kilometrajului rămâne una dintre problemele întâlnite pe piața mașinilor rulate, însă mulți cumpărători nu știu cum să reacționeze atunci când descoperă că datele afișate de vehicul au fost modificate.

O parte dintre respondenți nu știu cui trebuie să raporteze situația, nu au încredere că și-ar putea recupera banii și nu cunosc prevederile legale referitoare la manipularea odometrului.

Sondajul carVertical a fost realizat în rândul a peste 7.000 de șoferi europeni, dintre care aproximativ 800 din România. Datele arată că 40,6% dintre cumpărătorii români fie au achiziționat ei înșiși o mașină care s-a dovedit ulterior că avea kilometrajul modificat, fie cunosc o persoană care a trecut printr-o astfel de situație. Alți 22,5% dintre respondenți nu sunt siguri dacă li s-a întâmplat acest lucru, în timp ce 36,8% afirmă că nici ei și nici persoanele cunoscute nu au cumpărat o mașină cu odometrul dat înapoi.

Sondajul se referă la experiențele acumulate de respondenți de-a lungul timpului și poate include mai multe achiziții auto.

Datele din Indicele de Transparență carVertical 2025 arată însă o pondere mai redusă atunci când sunt luate în calcul vehiculele verificate efectiv prin rapoartele platformei. În urma analizării rapoartelor cumpărate de utilizatorii carVertical din România în perioada septembrie 2024 - august 2025, 7,5% dintre mașinile verificate prezentau indicii privind manipularea kilometrajului.

România ocupă locul 22 în Indicele de Transparență carVertical. În cazurile în care kilometrajul a fost modificat, diferența este importantă: în medie, aproximativ 95.100 de kilometri ar fi fost eliminați de pe odometru.

O altă problemă identificată de sondaj este lipsa informațiilor despre pașii pe care un cumpărător îi poate face după descoperirea unui kilometraj modificat. Potrivit rezultatelor, 77,5% dintre respondenții din România spun că nu știu unde pot reclama o mașină al cărei kilometraj a fost dat înapoi.

Nivelul de încredere privind recuperarea banilor este, de asemenea, redus. În total, 76,9% dintre participanți nu sunt convinși că și-ar putea recupera pierderea după cumpărarea unui asemenea vehicul. Dintre aceștia, 39,5% spun că nu sunt foarte încrezători, iar 37,4% nu sunt deloc încrezători. Doar 23,1% dintre respondenți cred că și-ar putea recupera banii.

„Un drept garantat de lege te protejează doar dacă știi că acesta există și în momentul de față majoritatea cumpărătorilor nu știu la cine să apeleze când descoperă că au dat peste o mașină al cărui kilometraj a fost fraudat”, explică Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.

O altă problemă semnalată de carVertical este fragmentarea informațiilor între state atunci când o mașină rulată este exportată.

Datele privind istoricul unui autoturism nu sunt transferate întotdeauna integral între țări, ceea ce poate îngreuna identificarea unor modificări anterioare ale kilometrajului.

„Din păcate, în momentul de față, istoricul vehiculelor nu trece integral peste granițele țărilor atunci când mașinile rulate sunt exportate. Tocmai această fragmentare a datelor permite multor vehicule care au kilometrajul modificat să treacă neobservate. Pachetul Uniunii Europene privind inspecția tehnică a autovehiculelor, aflat în prezent în procesul legislativ al UE, urmărește să îmbunătățească modul în care datele vehiculelor sunt schimbate între țări. Până la adoptarea sa, rolul carVertical rămâne important: existăm pentru a depista aceste probleme înainte ca vânzarea să aibă loc, astfel încât cumpărătorii să nu fie nevoiți să se confrunte cu pierderi financiare.”

În România, manipularea odometrului este interzisă prin legislația adoptată în 2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor. Legea interzice manipularea odometrului unei mașini, solicitarea unei asemenea intervenții sau orice acțiune prin care este influențată înregistrarea corectă a kilometrilor parcurși.

În situațiile în care sunt întrunite condițiile infracțiunii de înșelăciune, Codul penal prevede o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani.

Sondajul arată însă că informațiile despre cadrul legal sunt puțin cunoscute în rândul cumpărătorilor. În total, 58,8% dintre respondenții români spun că nu cunosc pedeapsa maximă, în timp ce 12,7% cred că modificarea kilometrajului nu este ilegală. Alți 11,3% cred că sancțiunea constă într-o amendă mică, iar 17,1% au indicat pedeapsa cu închisoarea. Potrivit studiului, ponderea respondenților care nu cunosc corect situația legală ajunge astfel la 82,8%.

„O lege puternică descurajează frauda doar dacă cumpărătorii și vânzătorii știu că este aplicată în realitate. Până când gradul de conștientizare publică nu va ajunge la nivelul legislației, accesarea unui raport de istoric auto înainte de cumpărare rămâne cea mai sigură protecție la îndemâna șoferilor”, explică domnul Buzelis.

Fragmentarea bazelor de date între state poate face mai dificilă verificarea completă a unei mașini care a circulat anterior în altă țară.

„În cadrul sistemelor actuale care sunt axate pe plan intern, odată ce o mașină este exportată, istoricul său este practic șters. Până când nu vom avea o rețea europeană unificată de partajare a datelor care să elimine aceste lacune transfrontaliere, consumatorii nu se pot baza doar pe lege pentru a se proteja de riscurile pe care nici nu le pot vedea. Toți cumpărătorii au dreptul de a cunoaște istoricul complet al unei mașini rulate înainte să o cumpere, nu doar să li se spună prețul”.

Analiza carVertical privind istoricul vehiculelor a inclus rapoartele cumpărate de clienți în perioada septembrie 2024 - august 2025. Informațiile despre legislația privind manipularea kilometrajului și numărul mediu anual de tranzacții auto din diferite piețe au fost colectate din surse publice disponibile în iulie 2026.

Separat, sondajul a fost afișat utilizatorilor pe ecranul de încărcare a raportului carVertical și s-a desfășurat în lunile iulie și august 2026. La cercetare au participat aproximativ 7.800 de respondenți din 18 țări, dintre care aproximativ 800 din România.