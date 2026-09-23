Siegfried Mureșan, după întâlnirea cu UDMR: „Vom reduce risipa, vom face statul mai eficient”

Siegfried Mureșan a declarat miercuri că lucrează împreună cu UDMR la finalizarea Programului de guvernare și le-a mulțumit parlamentarilor formațiunii pentru susținere și pentru colaborarea din ultimele zile. Premierul desemnat a transmis că documentul va urmări reducerea risipei, eficientizarea statului și dezvoltarea economiei și a reiterat că programul și echipa de guvernare vor fi prezentate până la sfârșitul acestei săptămâni.

„Astăzi, la întâlnirea cu grupurile parlamentare ale UDMR, le mulțumesc colegilor din UDMR pentru susținere și pentru colaborarea bună din aceste zile. Am mulțumit, de asemenea, colegilor de la UDMR pentru munca serioasă, responsabilă pe care au făcut-o în Guvernul României, inclusiv în perioada de interimat”, a transmis Mureșan pe Facebook.

Premierul desemnat a precizat că programul este în etapa de finalizare și că obiectivul este ca acesta să ofere stabilitate și predictibilitate.

„Finalizăm acum împreună programul de guvernare care să modernizeze România și să ofere oamenilor stabilitate și predictibilitate. Vom reduce risipa, vom face statul mai eficient, vom construi o economie sănătoasă, care să ne permită să investim în dezvoltarea României și în creșterea nivelului de trai”, a mai transmis Mureșan.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că formațiunea va continua negocierile privind programul de guvernare, structura viitorului Executiv și lista miniștrilor. Decizia a fost luată miercuri, după întâlnirea cu Siegfried Mureșan și prezentarea principalelor prevederi ale programului.

Kelemen Hunor a spus că UDMR a analizat și varianta opririi discuțiilor, în condițiile în care în acest moment nu există suficiente voturi pentru învestirea Guvernului, însă formațiunea a decis să meargă mai departe cu negocierile.

„În Consiliul Permanent am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura și lista Cabinetului și, după ce se vor finaliza toate discuțiile, sigur, vom prezenta rezultatul negocierilor și vom mai cere un vot, așa cum este în statutul nostru. Deci vom continua discuțiile”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că Siegfried Mureșan le-a prezentat parlamentarilor UDMR principalele idei ale programului și că premierul desemnat intenționează să continue demersul pentru formarea Guvernului indiferent de numărul de voturi pe care îl va avea asigurat înaintea votului din Parlament.

„Și până la urmă are dreptate, este logică și această abordare. Trebuie să arătăm și seriozitatea și predictibilitatea. Și nu s-a întâmplat un mare lucru în această perioadă ca să spunem că nu susținem”, a afirmat Hunor.

Liderul UDMR a spus că formațiunea nu consideră că programul prezentat de Mureșan conține măsuri „extravagante”. Potrivit lui, programul ar trebui să fie construit pentru o perioadă de doi ani, ceea ce limitează obiectivele care pot fi asumate de viitorul Executiv.

Printre temele asupra cărora UDMR insistă se află reducerea deficitului bugetar, fiscalitatea și stimularea economiei.

„Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru doi ani. Acest lucru, ce înseamnă până la urmă? Că nu poți să faci un program de guvernare hiperambițios, fiindcă nu ai timp la dispoziție. Nu este cum ar fi la începutul unui ciclu electoral, după alegerile parlamentare”, a spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că este necesară și creșterea economică, în condițiile în care, în opinia sa, reducerea deficitului și menținerea nivelului de trai sunt dificil de realizat fără dezvoltare economică.

UDMR a solicitat includerea în program și a unor obiective referitoare la Legea salarizării, adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an și indexarea pensiilor în 2027.

„Noi am ținut mult să existe și prevederea privind Legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem până la sfârșitul anului și adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027, fiindcă nu mai poți să ții așa după doi ani cu inflația ridicată”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că, în întâlnirea de miercuri, nu au fost discutate structura viitorului Guvern și portofoliile ministeriale.

„Nu am discutat nimic de structura Guvernului. Poate astăzi după masă începem discuțiile și de lista de miniștri”, a declarat el.

În paralel, Siegfried Mureșan a reiterat că până la sfârșitul săptămânii intenționează să prezinte atât Programul de guvernare, cât și echipa cu care dorește să meargă în Parlament.

Liderul UDMR a fost întrebat și despre discuțiile dintre președintele PSD, Sorin Grindeanu, și liderul PNL, Ilie Bolojan, în contextul încercării de formare a Guvernului Mureșan.

Kelemen Hunor a susținut că dialogul politic trebuie menținut și că PSD trebuie să rămână parte a discuțiilor, chiar dacă formațiunea nu susține în acest moment formarea Guvernului.

„Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie”, a declarat Kelemen Hunor.

El a argumentat că, în cazul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va obține votul Parlamentului, va fi nevoie de o nouă etapă de negocieri.

„Dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci, iarăși, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a încheiat spunând că menținerea dialogului politic nu presupune apropiere între partide, ci păstrarea canalelor de negociere pentru situațiile care pot apărea ulterior.