Astăzi, de la ora 12:00, pe canalul HAI România, Dan Andronic, jurnalista cu experiență de 30 de ani în domeniul Justiției, Adina Anghelescu și col SRI (r) Tudor Păcuraru analizează „secretele” eliberării lui Călin Georgescu și încearcă să răspundă celor mai importante întrebări ale momentului:, De ce a fost eliberat și care au fost argumentele juridice decisive?

Ce probe au prezentat procurorii și cum au fost evaluate de judecători? Există riscul ca Georgescu să părăsească România? Ce este fapt confirmat și ce este doar informație „pe surse”? Cât este justiție și cât este confruntare politică? Cine câștigă și cine pierde electoral din acest dosar? Poate ancheta să-i consolideze imaginea de victimă a sistemului?

Și, mai ales, ce urmează?, Un podcast despre culisele cazului, miza juridică și efectele politice ale unei decizii care a împărțit din nou România., Justiția se face în sala de tribunal, pe baza probelor, nu în studiourile de televiziune și nici pe rețelele sociale. Prezumția de nevinovăție rămâne valabilă până la pronunțarea unei hotărâri definitive., Astăzi, ora 12:00, Canalul HAI România, CONTRAPUNCT, cu Dan Andronic, Adina Anghelescu și Tudor Păcuraru 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.