Ambasada SUA: România este un partener-model în securitatea frontierelor și schimbul de informații

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a prezentat România drept „un partener-model în securitatea frontierelor și schimbul de informații”, într-o evaluare publicată după vizita în țara noastră a unei delegații de nivel înalt a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS).

Mesajul oficial american reprezintă o validare directă a cooperării operative dintre România și Statele Unite ale Americii. Ambasada SUA a calificat vizita delegației drept „productivă și pozitivă”, confirmând importanța colaborării în domenii esențiale pentru siguranța cetățenilor celor două state.

Formula folosită de partea americană: „a model border security and information sharing partner” , evidențiază rolul României în protejarea frontierelor și în dezvoltarea unor mecanisme eficiente de schimb de informații.

Este un mesaj important inclusiv prin caracterul său oficial. Evaluarea a fost publicată pe platforma Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, independent de comunicarea autorităților române.

Poziția Ambasadei confirmă astfel rezultatele întrevederii pe care ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut-o la 21 septembrie 2026 cu delegația DHS condusă de John Gountanis, subsecretar adjunct pentru Strategie, Politici și Planificare.

Întâlnirea de la București a avut în centru consolidarea cooperării România–SUA în domeniul securității. Discuțiile au vizat securitatea frontierelor, combaterea criminalității organizate transnaționale, traficul de droguri și de persoane, migrația ilegală și răspunsul la amenințările emergente.

Cătălin Predoiu a subliniat că parteneriatul dintre cele două state trebuie să genereze efecte concrete pentru cetățeni: frontiere mai sigure, rețele infracționale destructurate, schimburi mai rapide de informații și o capacitate sporită de anticipare a noilor riscuri.

Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne, partea română a susținut aprofundarea cooperării operative cu DHS prin schimb de expertiză și bune practici, precum și prin dezvoltarea unor noi instrumente comune.

Evaluarea Ambasadei SUA depășește cadrul diplomatic obișnuit. Descrierea României ca partener-model indică existența unei cooperări bazate pe încredere, rezultate și capacitate instituțională.

Mesajul american confirmă că România nu este doar un beneficiar al colaborării în materie de securitate, ci și un partener capabil să contribuie activ la protejarea frontierelor și la combaterea amenințărilor transnaționale.

Pentru Ministerul Afacerilor Interne și pentru Cătălin Predoiu, aprecierea publică venită din partea SUA validează direcția de consolidare a cooperării operative cu instituțiile americane. Totodată, aceasta întărește profilul României de furnizor de securitate într-o regiune marcată de riscuri geopolitice și amenințări aflate într-o continuă transformare.

Cooperarea în domeniul afacerilor interne reprezintă una dintre componentele esențiale ale Parteneriatului Strategic România–SUA. Schimbul rapid de informații, protecția frontierelor și intervenția coordonată împotriva rețelelor criminale au efecte directe atât asupra securității naționale, cât și asupra siguranței cetățenilor.

Prin evaluarea publicată, Ambasada SUA transmite un semnal puternic: România este considerată un partener credibil și performant, iar experiența sa în domeniul securității frontierelor poate reprezenta un reper de bună practică.

Validarea americană oferă astfel o nouă dimensiune rezultatelor întrevederii conduse de Cătălin Predoiu și confirmă potențialul de extindere a cooperării dintre România și Statele Unite în domeniul securității, al tehnologiei și al schimbului operativ de informații.