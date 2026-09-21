România și Statele Unite își propun să dezvolte cooperarea în domeniul securității și al combaterii criminalității transnaționale. Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, s-a întâlnit cu o delegație a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, condusă de John Gountanis, subsecretar adjunct pentru Strategie, Politici și Planificare. Discuțiile au vizat securitatea frontierelor, traficul de droguri și migranți, migrația ilegală și amenințările emergente, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.

Cele două părți au reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite și au discutat despre extinderea colaborării în domeniul afacerilor interne.

Cătălin Predoiu a susținut că actualele schimbări geopolitice și de securitate creează noi oportunități pentru cooperarea dintre cele două state, inclusiv în domenii unde securitatea, tehnologia și dezvoltarea economică se intersectează.

Ministrul a subliniat legătura dintre securitate și prosperitate, arătând că protejarea cetățenilor și a frontierelor, alături de cooperarea internațională, contribuie la consolidarea statului și la crearea unui mediu favorabil investițiilor.

Combaterea criminalității organizate transnaționale s-a numărat printre principalele teme ale discuțiilor. Partea română a susținut intensificarea cooperării operaționale cu autoritățile americane, prin schimburi mai rapide de informații, expertiză și bune practici.

Rețelele care operează peste granițe și activitățile asociate traficului de droguri, traficului de persoane și migrației ilegale se află printre domeniile urmărite de autoritățile române.

Discuțiile au vizat și amenințările emergente și necesitatea adaptării instrumentelor de securitate la noile riscuri. Cele două delegații au analizat posibilitatea dezvoltării unor proiecte comune, precum și a unor mecanisme moderne pentru prevenirea și gestionarea amenințărilor.

Securitatea frontierelor a reprezentat, de asemenea, un punct important al întâlnirii. Cătălin Predoiu a evidențiat rolul cooperării dintre România și SUA în creșterea nivelului de securitate pentru cetățenii celor două state.

„Pentru cetățeni, cooperarea internațională în domeniul securității trebuie să producă rezultate concrete: frontiere mai sigure, rețele criminale destructurate, combaterea mai eficientă a traficului de droguri și de persoane și o capacitate mai mare a statului de a anticipa și contracara noile amenințări. România și Statele Unite au construit în timp mecanisme solide de cooperare, bazate pe încredere și rezultate. Putem și trebuie să mergem mai departe. Parteneriatul Strategic are, în opinia mea, un potențial care poate fi valorificat suplimentar atât în planul securității, cât și în cel economic. Securitatea, stabilitatea și prosperitatea sunt legate între ele. O Românie sigură și puternică este un partener mai valoros pentru Statele Unite, un loc mai bun pentru investiții și, înainte de toate, o țară mai sigură pentru cetățenii săi. Vom continua să lucrăm pragmatic cu partenerii americani pentru proiecte și rezultate concrete în beneficiul ambelor țări”, a declarat Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne.

La finalul întâlnirii, reprezentanții celor două state și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul direct și de a identifica noi proiecte și instrumente de cooperare în domeniile de interes comun.