Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen. a prezentat luni bilanțul activităților desfășurate de structurile MAI în luna august 2026, perioadă marcată de intervenții legate de drone militare, incendii de pădure, combaterea traficului de droguri, misiuni de salvare și asigurarea ordinii publice la marile evenimente din timpul verii.

„Luna august, de regulă consacrată concediilor de către mulți dintre cetățenii noștri, a fost pentru MAI o lună de activități intense”, a declarat Cătălin Predoiu.

Potrivit ministrului de Interne, una dintre particularitățile lunii august a fost reprezentată de intervențiile repetate pentru protejarea populației în contextul incidentelor provocate de drone ajunse la malul mării sau căzute pe teritoriul României.

Structurile MAI au participat la acțiuni desfășurate împreună cu reprezentanți ai SRI, Ministerului Apărării Naționale și ai autorităților locale, în condițiile în care dronele militare au fost considerate o amenințare de natură militară.

„Forțele MAI, Garda de Coasta, dar și alte structuri au intervenit, în cooperare cu colegii din SRI, MApN și servicii ale autorităților locale pentru protejarea cetățenilor și comunităților”, a afirmat Predoiu.

În aceeași perioadă, pompierii români au fost implicați atât în gestionarea incendiilor produse în vestul țării, cât și în misiuni internaționale desfășurate în Franța, Grecia și Serbia.

Structurile MAI au participat și la salvarea unor marinari naufragiați după scufundarea unui vas comercial pe mare.

Ministrul Afacerilor Interne a vorbit și despre una dintre operațiunile importante desfășurate în august în combaterea traficului de droguri. Structurile antidrog ale Poliției Române, alături de alte structuri din MAI și parteneri internaționali, au destructurat o rețea de traficanți și au confiscat aproape două tone de droguri de risc și de mare risc.

„Tot în luna august, am înregistrat încă un succes important în combaterea traficului de droguri”, a declarat Cătălin Predoiu.

Pe parcursul lunii, polițiștii și jandarmii au fost mobilizați și pentru asigurarea ordinii publice la zeci de festivaluri, la care au participat, cumulat, milioane de persoane.

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și-au continuat, de asemenea, activitățile pentru combaterea migrației ilegale și a celorlalte forme de trafic ilegal aflate în competența lor.

Cătălin Predoiu le-a mulțumit angajaților MAI implicați în acțiunile desfășurate în luna august și pe întreaga perioadă a sezonului estival, inclusiv în cadrul Programului de Acțiuni Litoral 2026.

Ministrul a arătat că structurile ministerului s-au confruntat în această vară cu misiuni tot mai diverse, de la asigurarea ordinii la festivaluri și gestionarea incidentelor cu drone până la combaterea criminalității.

„Cu provocări din ce în ce mai multe și mai serioase, cu activități civice din ce în ce mai complexe, festivaluri și mari festivaluri, drone, acțiuni de combatere a criminalității în general, MAI și-a îndeplinit misiunile cu succes”, a afirmat Predoiu.

Ministrul a transmis că activitatea structurilor MAI va continua la același nivel de atenție și mobilizare pentru protejarea populației și a comunităților.