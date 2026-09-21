Fostul președinte Traian Băsescu consideră că premierul desemnat Siegfried Mureșan are șanse reduse să obțină sprijinul necesar pentru formarea unui nou Guvern. Băsescu spune că nu știe „dacă va reuși să facă un alt fel de Guvern” și susține că Mureșan trebuie să încerce toate variantele pentru a obține susținere parlamentară.

Fostul președinte a fost întrebat la B1 TV despre posibilitatea ca Siegfried Mureșan să poarte discuții cu AUR pentru obținerea voturilor necesare în Parlament.

„Eu nu-i dau mari șanse lui Siegfried Mureșan”, a transmis Traian Băsescu.

Întrebat dacă premierul desemnat ar fi putut discuta cu reprezentanții AUR în Parlamentul European, Băsescu a arătat că astfel de discuții au mai avut loc și în cazul altor lideri politici.

„Este de notorietate, cu Simion a discutat și Bolojan, în mod repetat, cu Simion a discutat și PSD-ul, Grindeanu și alții de la PSD”, a răspuns fostul președinte.

Traian Băsescu a susținut că o eventuală discuție între Siegfried Mureșan și AUR nu ar reprezenta o problemă, având în vedere că și alți lideri politici au purtat astfel de negocieri.

„De ce ar fi un păcat dacă discută și Siegfried Mureșan”, a spus Băsescu.

Fostul președinte consideră însă că premierul desemnat ar avea dificultăți în a obține suficiente voturi de la AUR pentru învestirea Guvernului.

„că are șanse să atragă numărul de voturi necesari de la AUR. Dar, pe de altă parte, are obligația să răspundă primei urgențe a țării, să fie un guvern în funcție”, a afirmat Traian Băsescu.

Băsescu a revenit asupra perspectivelor premierului desemnat și a spus că nu știe dacă acesta va reuși să propună o formulă diferită de Guvern.

„Nu știu dacă el va reuși să facă un alt fel de Guvern. Îi dau șanse puține”, a reiterat el.

În același timp, fostul președinte a spus că Mureșan trebuie să valorifice eventualele oportunități pentru a obține sprijin politic.

„Dar, probabil, el va avea obligația să materializeze toate oportunitățile pe care eventual le-ar putea avea pentru a constitui o susținere guvernamentală”, a mai adăugat Băsescu.

Întrebat dacă Nicușor Dan ar putea face o nouă desemnare, fie în persoana lui Sorin Grindeanu, fie a unui premier susținut de PSD, Traian Băsescu a spus că mai întâi trebuie clarificat parcursul actualei desemnări.

„în primul rând trebuie să vedem dacă Siegfried Mureșan își va depune mandatul înainte de a merge în Parlament, sau dacă va merge în Parlament și va pica la vot”, a răspuns fostul președinte.

Băsescu a explicat că un nou eșec al unui Guvern propus în Parlament ar putea deschide discuția despre alegeri anticipate.

„Dacă va fi a doua cădere de Guvern, prin vot în Parlament, este clar că președintele are în continuare biciul anticipatelor și va putea să-l folosească în discuția cu partidele”, a explicat Băsescu.