International

Pact de securitate în Atlanticul de Nord. SUA, Danemarca și Groenlanda parafează un acord major la New York

Pact de securitate în Atlanticul de Nord. SUA, Danemarca și Groenlanda parafează un acord major la New YorkGroenlanda. Sursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda vor semna marți acordul privind teritoriul arctic, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a anunțat luni seara cabinetul premierului danez Mette Frederiksen, relatează AFP. „Ceremonia de semnare va avea loc în clădirea Naţiunilor Unite, la ora locală 10:30”, se arată într-un comunicat.

Pact de securitate în Atlanticul de Nord. SUA, Danemarca și Groenlanda parafează un acord major la New York

Acordul, „care vizează consolidarea securităţii în regiunea arctică şi a Atlanticului de Nord”, va fi semnat de prim-ministrul groenlandez Jens Frederik Nielsen, premierul danez Mette Frederiksen şi preşedintele american Donald Trump.

Liderul american a provocat o criză majoră cu ţările europene după ce a ameninţat că va anexa teritoriul autonom danez, datorită poziţiei sale strategice şi a resurselor sale.

Poziția liderului de la Casa Albă

Acest acord, anunţat vineri de Donald Trump, nu a fost încă publicat, dar recunoaşte suveranitatea şi integritatea teritorială a Regatului Danemarcei, precum şi dreptul poporului groenlandez la autodeterminare, a reafirmat luni seara şefa guvernului de la Copenhaga pentru presa daneză.

„Este un acord bun din punct de vedere danez”, a declarat Mette Frederiksen la New York, pentru postul de radio DR. „Şi, fiind benefic pentru ţările nordice şi pentru securitatea din regiunea arctică, este benefic şi pentru NATO şi pentru Europa”, a mai spus ea.

sursa: Facebook

Restricții pentru Rusia și China în regiunea arctică

Potrivit Washingtonului, acordul garantează că Rusia şi China nu vor putea stabili baze militare în Groenlanda, nici nu vor putea face investiţii semnificative pe acest teritoriu arctic fără acordul autorităţilor de la Nuuk. El deschide de asemenea calea pentru o consolidare a prezenţei militare americane.

„Este un lucru asupra căruia am convenit cu americanii de foarte, foarte mult timp: regiunea arctică, Atlanticul de Nord, constituie o zonă de apărare importantă pentru toţi membrii NATO”, a reiterat Mette Frederiksen luni seara.

Stiri calde

22:59 - „Breaking Bad”, ales cel mai bun serial al secolului XXI. Ce producții se află în Top 10

22:50 - Gaza, în pragul unei crize economice istorice. Șomajul a ajuns la un nivel record

22:43 - Mama copilului înecat în râul Trotuș, în fața furiei localnicilor. Ce acuzații îi aduc oamenii

22:33 - Cine este propunerea AUR pentru funcția de premier. Petrișor Peiu explică scenariul alegerilor anticipate și relația ...

22:26 - Discurs istoric al Papei Leon al XIV-lea despre etica în era digitală și protejarea tinerilor în fața noilor tehnologi

22:18 - Scenă desprinsă din filme. O grupare de hoți de telefoane din Marea Britanie, descoperită după ce un dispozitiv furat...

HAI România!

De la Troțki și pioletul marxistului Mercader la apa fiartă a neomarxiștilor lui Iulian Lorincz

De la Troțki și pioletul marxistului Mercader la apa fiartă a neomarxiștilor lui Iulian Lorincz

Eminescu, Goga și Iorga la tribunalul corectitudinii politice

Eminescu, Goga și Iorga la tribunalul corectitudinii politice

Europa nu mai are un lider puternic. Dispariția marilor figuri politice și creșterea lui Meloni

Europa nu mai are un lider puternic. Dispariția marilor figuri politice și creșterea lui Meloni

Proiecte speciale