Statele Unite, Danemarca și Groenlanda vor semna marți acordul privind teritoriul arctic, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a anunțat luni seara cabinetul premierului danez Mette Frederiksen, relatează AFP. „Ceremonia de semnare va avea loc în clădirea Naţiunilor Unite, la ora locală 10:30”, se arată într-un comunicat.

Acordul, „care vizează consolidarea securităţii în regiunea arctică şi a Atlanticului de Nord”, va fi semnat de prim-ministrul groenlandez Jens Frederik Nielsen, premierul danez Mette Frederiksen şi preşedintele american Donald Trump.

Liderul american a provocat o criză majoră cu ţările europene după ce a ameninţat că va anexa teritoriul autonom danez, datorită poziţiei sale strategice şi a resurselor sale.

Acest acord, anunţat vineri de Donald Trump, nu a fost încă publicat, dar recunoaşte suveranitatea şi integritatea teritorială a Regatului Danemarcei, precum şi dreptul poporului groenlandez la autodeterminare, a reafirmat luni seara şefa guvernului de la Copenhaga pentru presa daneză.

„Este un acord bun din punct de vedere danez”, a declarat Mette Frederiksen la New York, pentru postul de radio DR. „Şi, fiind benefic pentru ţările nordice şi pentru securitatea din regiunea arctică, este benefic şi pentru NATO şi pentru Europa”, a mai spus ea.

Potrivit Washingtonului, acordul garantează că Rusia şi China nu vor putea stabili baze militare în Groenlanda, nici nu vor putea face investiţii semnificative pe acest teritoriu arctic fără acordul autorităţilor de la Nuuk. El deschide de asemenea calea pentru o consolidare a prezenţei militare americane.

„Este un lucru asupra căruia am convenit cu americanii de foarte, foarte mult timp: regiunea arctică, Atlanticul de Nord, constituie o zonă de apărare importantă pentru toţi membrii NATO”, a reiterat Mette Frederiksen luni seara.